Haustiermesse Wien platzt aus allen Nähten

Mehr als 15.000 Besucher am letzten Wochenende in der Marx Halle

Wien (OTS) - Die erste Haustiermesse Wien nach offiziell beendeter Pandemie war ein sensationeller Erfolg. Die Ausstellerstände waren bis auf den letzten Platz ausverkauft und mehr als 15.000 Tierfreunde aus ganz Österreich besuchten die Messe. Zuletzt gab es solche Zahlen vor langer Zeit. Dementsprechend groß war auch die Zufriedenheit der mehr als 180 Aussteller, die alles rund um Hund, Katze, Nager, wirbellose Tiere und etwas Aquaristik anboten. Viele Aussteller wollen deswegen auch im nächsten Jahr Ihre Stände deutlich vergrößern so kann es sein, dass 2024 dann wieder beide Hallen benötigt werden.

Bei den vielen Shows war der Andrang so groß dass man kaum mehr auf den Ehrenring sehen konnte wo Leonid Beljakov, die Hütehunde, oder Lukas Pratschker Ihr Bestes boten. Auch die Vorträge auf den jetzt 2 Vortragsflächen waren mehr als gut besucht. Auch der aufgrund aktueller Geschehnisse erst am Samstag angekündigte last Minute Vortrag zum Thema "Das AUS für den MOPS" über die geplante extrem problematische Novelle des Tierschutzgesetzes war brechend voll, da viele Tierhalter sich über die vielen, auf sie zukommenden Probleme, informieren wollten.

Nächste Termine:

Das 10 Jahres Jubiläum des Hundetag Baden, Österreichs größtem Hunde Open Air findet am 4. Juni mit vielen Jubliäumsspecials auf der Trabrennbahn Baden statt.

Der nächste Termin der Haustiermesse Wien wieder in der Marx Halle ist der 2.+3 März 2024.

Infos auf www.haustiermesse.info

Faceboook & Instagram : @haustiermesse





