Grüne Leopoldstadt würdigen mit Auszeichnung „Frau des Jahres“ die Frauen von „Train of Hope“

Preis 2023 für zivilgesellschaftliche Arbeit in der Geflüchtetenhilfe

Wien (OTS) - „Es ist die schier unglaubliche Zahl von 140.000 Menschen, die ‚Train of Hope‘ 2022 im Humanitären Ankunftszentrum in der Leopoldstadt betreut hat – und das ehrenamtlich. Darum ist es uns ein Bedürfnis, Danke zu sagen und die dort engagierten Frauen mit der Auszeichnung ‚Frau des Jahres‘ zu würdigen“, begründet Nina Nöhrig, Frauensprecherin der Grünen Leopoldstadt, die heurige Wahl zur „Frau des Jahres“.

Der mit 2.000 Euro dotierte Preis der Grünen Leopoldstadt wird bereits seit 2002 jedes Jahr am Internationalen Frauentag im Rahmen eines Festes vergeben. „Train of Hope“ ist ein zivilgesellschaftlicher Zusammenschluss von Menschen, der sich in der Fluchtkrise 2015 am Wiener Hauptbahnhof als erste Anlaufstelle für Geflüchtete engagiert hat. Nach dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine wurde „Train of Hope“ ab März 2022 erneut in der Erstversorgung von Menschen auf der Flucht aktiv und etablierte in Kooperation mit der Stadt Wien das Humanitäre Ankunftszentrum Ukraine in der Sport & Fun Halle im 2. Bezirk.

„Es ist kein Zufall, dass die treibenden Kräfte bei ‚Train of Hope‘ vorwiegend Frauen waren und sind, denn ihnen bleibt vielfach auch diese Form der Care-Arbeit – nämlich in der ehrenamtlichen Geflüchtetenbetreuung – überlassen. Es ist kaum vorstellbar, was los gewesen wäre, wenn nicht ‚Train of Hope‘ sowohl 2015 als auch im letzten Jahr diese substantielle Arbeit beim Ankommen der Geflüchteten, aber auch in der weiteren Beratung und Betreuung geleistet hätte. Den dort Engagierten gebührt unser Dank und unsere Wertschätzung“, fügt Viktoria Spielmann, Gemeinderätin und Sprecherin der Grünen Frauen Wien, abschließend an.

Preisverleihung „Frau des Jahres“ der Grünen Leopoldstadt an die Frauen von „Train of Hope“

Zeit: Mittwoch, 8. März 2023, 19:00

Ort: Theater Nestroyhof/Hamakom, Nestroyplatz 1, 1020 Wien

Mit:

Judith Pühringer, Stadträtin und Parteivorsitzende der Grünen Wien

Berivan Aslan, Gemeinderätin und Landtagsabgeordnete, Menschenrechts- und Integrationssprecherin der Grünen Wien

Viktoria Spielmann, Gemeinderätin und Landtagsabgeordnete, Sprecherin der Grünen Frauen Wien

Moderation: Nina Nöhrig, Bezirksrätin und Frauensprecherin Grüne Leopoldstadt

Laudatorin: Judith Kohlenberger, Migrationsforscherin

Musik: Sibylle Kefer

Anmeldung unter leopoldstadt@gruene.at

Am Abend des 8. März laden die Grünen Frauen Wien zum „Club Fab“ ins Wiener Fluc, von und mit der Frau des Jahres 2021, Petra Kisslinger (Dj p.K.One) und Susie Flowers. „Wir Grünen Frauen kämpfen 365 Tage im Jahr für echte Gleichstellung von Frauen* und Mädchen* und setzen uns für ein gewaltfreies, selbstbestimmtes und sozial gerechtes Leben für alle Frauen* in Wien ein und laden am Internationalen Frauen*kampftag - dazu ein, die Verhältnisse zum Tanzen zu bringen und zusammen feministische Solidarität zu feiern“, so Viktoria Spielmann.

Club Fab im Wiener Fluc, Praterstern 5, 1020 Wien

Von 19 Uhr bis 01:00 früh - Freier Eintritt!

