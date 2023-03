Gaál/Franz: „Neue Qualität durch schrittweise Neugestaltung am Wienerfeld West“

Siegerprojekt des europäischen Architekturwettbewerbs setzt auf hohen Wohnkomfort und hocheffiziente Energieversorgung.

Wien (OTS) - Mit dem Ergebnis des EU-weiten Architekturwettbewerbs ist ein wichtiger Meilenstein für die schrittweise Neugestaltung der Siedlung aus den 1940-er Jahren erreicht.

Die kleinteilige Siedlungsstruktur mit Gärten und die Anzahl der Wohngebäude in der Siedlung bleibt erhalten, die sanfte Erneuerung – Wohnblock für Wohnblock – bringt Gebäude, die energetisch und sicherheitstechnisch dem neusten Stand entsprechen und hohen Wohnkomfort garantieren: Es entstehen rund 300 großzügig geschnittene Gemeindewohnungen mit Garten oder Balkon/Terrasse, mit außenliegender Beschattung gegen Überhitzung und mit einem hohen Maß an Barrierefreiheit.

Anpassbare Wohnungen für hohen Wohnkomfort

„Für die Siedlung am Wienerfeld West wurde durch eine schrittweise, sanfte Erneuerung ein optimaler Weg gefunden. Eine mittlerweile in die Jahre gekommene Siedlung aus der Bausubstanz der 1940-er Jahre wird an die modernen Standards für soziales Wohnen angepasst. Dabei werden durch umfassende Betreuung und Begleitung die individuellen Bedürfnisse der Mieterinnen und Mieter in den Mittelpunkt gestellt. So gelingt eine Erneuerung, die nicht auf das Alte vergisst. Ein beispielgebendes Projekt für die Verbesserung von leistbarem Wohnraum. Durch die Gestaltung und Anordnung der Wohnräume und Freiflächen wird der Austausch und das Miteinander der Bewohnerinnen und Bewohner weiter gefördert. Ökologische und soziale Nachhaltigkeit gehen hier Hand in Hand“, erklärt Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Die Wohnungen sollen unter anderem flexibel gestaltet werden und so auch für sich ändernde Lebensumstände anpassbar und langfristig nutzbar sein. Die Höhe der neu errichten Blöcke orientiert sich an der Höhe der bestehenden Gebäude in der Siedlung. Auf den Dächern wird als wichtige Komponente für das neue nachhaltige Energieversorgungssystem eine Photovoltaik-Anlage errichtet.

„Nachhaltige Energieversorgung durch Sonnenstrom, barrierefreie Zugänge und die Beibehaltung der kleinteiligen Siedlungsstruktur samt Gärten und Balkonen beziehungsweise Terrassen, sichern den Bewohnerinnen und Bewohnern der Gemeindebauten Wienerfeld West eine neue Qualität und eine sanfte, schrittweise Umsetzung auf die neuesten technischen Standards, deren Umsetzung aus Sicherheitsgründen notwendig geworden waren“, so der Favoritner Bezirksvorsteher Marcus Franz.

„Die Erneuerung der Siedlung am Wienerfeld West verbindet hohe Lebensqualität und leistbares Wohnen im besten Sinne. Neben einer nachhaltigen Energieversorgung ist es uns ein besonderes Anliegen, durch die Neugestaltung leistbaren Wohnraum zu schaffen, der den Bewohnerinnen und Bewohnern ein hohes Maß an Barrierefreiheit bis ins hohe Alter ermöglicht“, betont Wiener Wohnen Direktorin Karin Ramser.

Weitere Schritte

Derzeit wird intensiv an der weiteren Detailplanung für die Umsetzung des Siegerprojekts von WUP architektur gearbeitet. Im April startet der Abbruch der ersten beiden leerstehenden Wohnblöcke. Nach den entsprechenden Vorarbeiten kann voraussichtlich Ende 2024 mit der Neugestaltung der beiden Blöcke begonnen werden.

Ein Schwerpunkt während der schrittweisen Neugestaltung der Siedlung liegt weiterhin auf der Betreuung und Beratung der Mieter*innen (die innerhalb der Siedlung in neu errichtete Wohnblöcke umsiedeln können bzw. dabei unterstützt werden in eine andere Gemeindewohnung zu übersiedeln). Vor Ort ist ein Baubüro für alle Fragen und Anliegen eingerichtet. Außerdem können Bewohner*innen sich an ein eigene Servicenummer für die Siedlung Wienerfeld West wenden: 01-90 322 (E-Mail: wienerfeld.west@wrw.wien.gv.at). (Schluss)



