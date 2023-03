Vorreiter einer „Old Economy“: AURE Immobilien setzt auf die 4-Tage-Woche

Wien (OTS) - Die Notwendigkeit und Umsetzbarkeit einer 4-Tage-Woche wird in den österreichischen Medien gerade heiß diskutiert. Während sich öffentliche Meinungen scheiden, hat das Unternehmen AURE Immobilien aus dem 8. Wiener Gemeindebezirk das moderne Arbeitsmodell längst erprobt: „4-Tage-Woche bei vollem Gehalt und Zusatz-Urlaub nach Bedarf“ heißt es fortan bei AURE – denn zufriedene Mitarbeiter:innen bedeuten auch zufriedene Kund:innen.

AURE Immobilien, eine Marke der Aurez Immobilien GmbH, ist auf die Potenzialerhebung und gewinnbringende Vermarktung von Bauhoffnungsland in Wien und Umgebung spezialisiert. Mit einer zweiten Unternehmensmarke, Aurelie Immobilien, widmet sich das Unternehmen seit Herbst letzten Jahres zudem der Vermittlung von Wohnimmobilien – nach Vorbild des norwegischen Maklers werden dabei auch verschiedenste zusätzliche Dienstleistungen rund um das Thema Wohnen vermittelt.

Die Mehrheit der rund 25 Mitarbeiter:innen ist in der Immobilienvermittlung tätig und entsprechend von den Verfügbarkeiten der Suchkund:innen und Abgeber:innen abhängig. „Gerade im Vertrieb ist die Trennung zwischen Privat und Berufsleben schwer“, weiß Philipp Smula, Geschäftsführer der Aurez Immobilien GmbH, „daher möchten wir unsere Mitarbeiter:innen bestmöglich unterstützen und ihre Zufriedenheit und mentale Gesundheit durch eine dreitägige Erholungsphase pro Woche stärken“.

Seit Unternehmensgründung im Jahr 2019 setzt das Immobilienunternehmen aus diesem Grund auf ein modernes Arbeitszeitmodell mit Verzicht auf starre Kernarbeitszeiten und einer 4,5-Tage-Woche bei vollem Gehalt. In der Praxis lebt das Team längst die 4-Tage-Woche, daher soll sie nun auch in den Dienstverträgen festgehalten werden. In einer Traditionsbranche wie der Immobilienwirtschaft geht das Unternehmen somit neue Wege und gilt als Vorreiter: „Wir sind ein junges Team und denken entsprechend modern. Einige unserer Mitarbeiter:innen haben bei AURE Immobilien ihre erste richtige Festanstellung gefunden und das teilweise neben dem Studium. Die Vereinbarkeit von Ausbildung, Privatleben, Erholung und Job hat daher oberste Priorität für uns“, so Smula.

Auch die Konsumation des gesetzlichen Urlaubs wird äußerst ernst genommen – schließlich habe sich der Gesetzgeber beim Mindesturlaubsanspruch auch etwas gedacht. Das Unternehmen geht sogar einen Schritt weiter und bietet Mitarbeiter:innen so viele Urlaubstage wie sie brauchen und möchten. „Oberstes Ziel bleibt bei AURE Immobilien die professionelle Betreuung und Zufriedenheit unserer Kund:innen. Flexible Arbeitszeiten und ausreichende Erholungsphasen stehen demgegenüber in keinerlei Widerspruch. Vielmehr machen wir die Erfahrung, dass unsere Mitarbeiter:innen ihre Aufgaben deutlich motivierter und produktiver angehen und dann auch tolle Leistungen für unsere Kund:innen erzielen“, schließt Smula überzeugt ab.



Über AURE Immobilien

AURE Immobilien, eine Marke der Aurez Immobilen GmbH, ist der Spezialist, wenn es um die Vermittlung von Baugrundstücken, landwirtschaftlichen Flächen, Einfamilienhäusern und Zinshäusern in Wien und Wien Umgebung geht. Das breit aufgestellte Team bietet Verkäufer:innen, Bauträger:innen und Projektentwickler:innen sowie Investor:innen qualitativ hochwertige Dienstleistungen, die von einer profunden Marktkenntnis, Vertrauen und Diskretion geprägt sind.

Mehr Infos unter: www.aure-immobilien.at

Rückfragen & Kontakt:

epmedia Werbeagentur GmbH

Annemarie Iberer

T: +43 699 15 12 66 14

E: annemarie.iberer @ epmedia.at