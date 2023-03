AVISO: Pressekonferenz zum Treffen des Leadership Panels des Internet Governance Forum der Vereinten Nationen in Wien

Medientermine am Dienstag, 7. März 2023 im Bundeskanzleramt

Wien (OTS) - Das Internet Governance Forum (IGF) ist ein bei den Vereinten Nationen angesiedeltes globales Multi-Stakeholder-Forum für den politischen Dialog über Fragen der Internet Governance. Das Leadership Panel des IGF tritt mindestens dreimal jährlich zusammen. Seine zehn Mitglieder, unter ihnen Bundesministerin Karoline Edtstadler, werden vom Generalsekretär der Vereinten Nationen für zwei Jahre ernannt. Im Rahmen des Treffens in Wien wird es in erster Linie um die Konsultationen zum geplanten Global Digital Compact gehen. Dieser wird ein Bekenntnis der Vereinten Nationen zu einem offenen, freien und sicheren Internet sein und soll im September 2024 beschlossen werden. Außerdem sollen in Wien Strategien entwickelt werden, die das IGF sichtbarer machen.

Vor dem Treffen laden am Dienstag, den 7. März 2023, Bundesministerin Edtstadler und Staatssekretär Tursky gemeinsam mit dem Vorsitzenden des IGF, Vinton Cerf, zu einer Pressekonferenz ins Bundeskanzleramt. Zu Beginn der anschließenden Sitzung besteht die Möglichkeit zu Foto- und Filmaufnahmen.

Termine für Medien:

9.00 Uhr

PRESSEKONFERENZ

Sprachen: Deutsch, Englisch mit Simultandolmetschung

Im Anschluss stehen die übrigen Sitzungsteilnehmenden für O-Töne zur Verfügung.

ca. 10.00 Uhr

FOTO- und FILMMÖGLICHKEIT zu Sitzungsbeginn

Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Medieneinlass ab 8.15 Uhr und ab 9.30 Uhr)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten. Das Pressegespräch wird via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.

