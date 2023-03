Sieger-Ensembles des 8. Internationalen Joseph Haydn Kammermusik Wettbewerbs gekürt

Zwei erste Preise gehen an das Trio Bohémo und das Trio Pantoum, jeweils zweitplatziert sind das Chaos String Quartet und das Trio Incendio.

Wien (OTS) - Zum 8. Mal kürte der Internationale Joseph Haydn Kammermusik Wettbewerb, bei dem junge Ensembles aus aller Welt antreten, die besten aufstrebenden Streichquartette und Klaviertrios. Im Drei-Jahres-Rhythmus von der mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien und dem Joseph Haydn Institut für Kammermusik und Neue Musik der mdw veranstaltet, hat sich der Wettbewerb zu einem der wichtigsten Formate der jungen internationalen Kammermusikszene entwickelt.

Beim Finalkonzert am Samstag im Wiener MuTh wurden ex aequo zwei erste und zwei zweite Preise verliehen, der dritte Preis wurde nicht vergeben. So gingen die beiden ersten Preise an das bereits mehrfach preisgekrönte tschechische Trio Bohémo, das 2022 sein Debüt im Wiener Musikverein gegeben hat, sowie an das 2016 am Pariser Conservatoire gegründete Trio Pantoum. In Wien gegründet und beheimatet ist das zweitplatzierte Chaos String Quartet, dessen Mitglieder aus Ungarn, Deutschland, Italien und den Niederlanden stammen. Das ebenfalls zweitplatzierte Trio Incendio wurde 2015 in Prag gegründet, studiert derzeit an der European Chamber Music Academy und kann ebenfalls auf etliche Erfolge bei internationalen Wettbewerben zurückblicken.

Im Fokus des Wettbewerbs, der mit beachtlichen, von namhaften Institutionen und Partner_innen der mdw sowie der Universität selbst gestifteten Preisgeldern und hohem Renommee punktet, steht der Namensgeber selbst. „Haydn gekonnt und würdig zu interpretieren, ist eine der größten Herausforderungen für junge professionelle Ensembles“, sagt der Juryvorsitzende und Kammermusik-Professor Avedis Kouyoumdjian. Neben dem kammermusikalischen Oeuvre des Namensgebers legt der Wettbewerb aber auch bewusst einen besonderen Schwerpunkt auf Kammermusikwerke der Wiener Klassik und der Zweiten Wiener Schule.

mdw-Rektorin Ulrike Sych: „Ich bin stolz, dass es unserem Joseph Haydn Institut für Kammermusik und Neue Musik gelungen ist, den Haydn Kammermusikwettbewerb in den bereits mehr als 20 Jahren seines Bestehens als einen der bedeutenden internationalen Wettbewerbe dieses Fachs zu etablieren und in Wien zu verankern. Der Joseph Haydn Kammermusikwettbewerb ist ein wichtiger Impulsgeber für die internationale Kammermusik und ganz besonders für die Weiterentwicklung junger Ensembles auf dem Weg in eine Weltkarriere.“

Nachdem die Auswahlrunde des Wettbewerbs im Herbst 2022 online stattgefunden hat, konnten sich 6 Klaviertrios und 4 Streichquartette für das mehrtägige Semifinale vergangene Woche im Haydn-Saal der mdw qualifizieren. Zu den Sponsoren der Preise zählen die Firmen Bösendorfer und Thomastik Infeld, das Musikhaus Doblinger, sowie die Internationale Joseph Haydn Privatstiftung.

Zu den bisherigen Sieger-Ensembles des renommierten Wettbewerbs zählen etwa das Simply Quartet (2017), das Quatour Zaide (2012) oder das Trio Metral (2017).

