Frauentag 2023: waff stärkt Wienerinnen beim Weiterkommen im Beruf

22.000 Frauen profitieren 2023 von Leistungen des waff

Wien (OTS) - Egal, ob es um das Nachholen eines Ausbildungsabschlusses, um berufliche Weiterbildung oder den Sprung in Führungsfunktionen geht – der waff unterstützt die Wiener Arbeitnehmer*innen beim Weiterkommen im Beruf. Für mehr Gleichstellung am Arbeitsmarkt ermutigt der waff Frauen mit Beratung und Geld für Weiterbildung, um im Beruf weiter zu kommen. Allein 2023 werden rund 22.000 Frauen von den Leistungen des waff profitieren, etwa der Förderung von Aus- und Weiterbildung mit 90 Prozent der Kosten bzw. maximal 5.000 Euro oder dem Stipendium bei berufsbegleitenden FH-Studien in Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Technik von 10.000 Euro bei einem Bachelor-Studium bzw. 7.500 Euro bei einem Master-Studium. Die Vereinbarkeit von Kindern und Beruf unterstützt der waff mit gezielter Beratung, während und nach der Karenz und einer 100prozentigen Förderung bis zu 4.000 Euro für Weiterbildungskosten. Ergänzt wird das Angebot für Frauen durch Workshops, in denen Fachinputs und Networking im Mittelpunkt stehen.

Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke ist überzeugt, dass die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern für Unternehmen eine wirtschaftliche Notwendigkeit ist: „Unternehmen, die Frauen und Männer gleichberechtigt beschäftigen, sind in der Lage, von der Vielfalt und den unterschiedlichen Erfahrungen und Perspektiven zu profitieren, die jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter mitbringt. Studien haben gezeigt, dass Unternehmen mit mehr Frauen in Führungspositionen in der Regel auch bessere Geschäftsergebnisse erzielen. Die Stadt Wien stärkt die Wienerinnen über den waff, damit sie bei Beschäftigungschancen, Entlohnung und Karrieremöglichkeiten vorankommen."

waff-Vorstandsvorsitzender Christian Meidlinger sieht aktuell gute Möglichkeiten für Frauen im Beruf voranzukommen: „In einigen Branchen herrscht bereits jetzt hoher Fachkräftebedarf, der sich durch die kommende Pensionierung der Babyboomer anhalten bzw. verstärken wird. Das ist eine Chance für Frauen am Arbeitsmarkt, besonders in Berufen, die mit Digitalisierung und Klimaschutz zu tun haben. Der waff steht mit Information, Beratung und Förderung von Aus- und Weiterbildung an der Seite der Frauen.“

8.3.: waff beim Frauentag im Wiener Rathaus

Im Rahmen des Programms zum Frauentag im Wiener Rathaus bietet der waff am 8.3. um 16 Uhr und 17 Uhr 15 Workshops zum Thema „Digital dabei: Arbeiten, Lernen und Kommunizieren im Netz“ an. Der Workshop richtet sich an Frauen, die sich für die Möglichkeiten und Herausforderungen von digitalen Tools in der Arbeits- und Bildungswelt interessieren. Gleichzeitig wird geklärt welche digitalen Kompetenzen die Teilnehmerinnen im Job weiterbringen. Für Mütter gibt es einen Stillbereich, Abstellplätze für Kinderwägen und Kinderbetreuung.

22.3.: Frauenberatung zu Beruf Weiterbildung in der Bassena Am Schöpfwerk

Auch nach dem Frauentag geht es mit gezielter Information und Beratung weiter: Am 22. März von 15 bis 19 Uhr bietet der waff im wohnpartner Grätzl-Zentrum Bassena Am Schöpfwerk in Meidling Beratung zu Weiterbildung und Beruf für Frauen an. Zentrale Themen sind berufliche Veränderung, das Nachholen eines Lehrabschlusses oder der Wiedereinstieg in den Job nach der Karenz. Mit ihren Informationen und Beratungsangeboten vor Ort mit dabei sind AMS Wien, MA 57 – Frauenservice Wien und die wohnpartner. Damit Mütter die Angebote nutzen können wird Kinderbetreuung angeboten.

Dieser Termin ist der Start einer Reihe von gemeinsamen Veranstaltungen mit den wohnpartnern u.a. in Hernals und auf der Wieden.

