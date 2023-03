Großaufgriff am Flughafen: Zoll beschlagnahmt 44.830 gefälschte Markenprodukte aus China

Wien (OTS) - Am Flughafen Wien ist den Zollbeamtinnen und -beamten bei der Kontrolle einer Luftfracht Mitte Jänner ein fulminanter Aufgriff gelungen: In 73 Kartons, die aus China via Österreich nach Polen hätten transportiert werden sollen, fanden die Zollorgane 44.830 gefälschte Produkte verschiedener Produktgruppen und Marken. Dabei handelte es sich beispielsweise um 14.564 gefälschte Sonnenbrillen, 23.060 Stück Handyzubehör, 1.640 Paar Sportschuhe oder 308 Luxus-Handtaschen.

Insgesamt hatte die Luxusfracht ein Gewicht von mehr als 2 Tonnen und fiel den Zöllnerinnen und Zöllnern schnell ins Auge, denn durch ihre Kontrollroutine und Erfahrung haben sie ein gutes Gespür, in welchen Sendungen Markenfälschungen enthalten sein könnten.

„Dieser Fall beweist die Wichtigkeit des heimischen Zolls. Sendungen, die eigentlich nur auf ihrer Durchreise ins Ausland sind, müssen auch belangt werden, wenn eine Fracht enthalten ist, die unseren Bestimmungen nicht entspricht. Mit diesem Aufgriff hat unser Zoll erneut dazu beigetragen, Markenrechte und damit die korrekt handelnden Unternehmen zu schützen. Die Ware wurde vorläufig beschlagnahmt und die Rechtsinhaber der Originalmarken verständigt“, so Finanzminister Magnus Brunner.

Die weitere Vorgangsweise ist nun die Entscheidung der Markeninhaber, möglich ist ein Verfahren aufgrund der Verletzung des Markenschutzes.

Fotos: https://www.flickr.com/gp/159530260@N03/7C826t7441

