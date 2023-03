Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál lädt zum Frauentag am 8. März ins Offene Rathaus ein

Programm ab 15 Uhr bei freiem Eintritt: Konzert von Ina Regen, Frauen-Führungen, Workshops und Rätselrallye

Wien (OTS) - Die Besucher*innen erwartet ein umfangreiches Programm mit einem Konzert von Ina Regen, der Führung „Wege der Frauen durchs Rathaus“, einem Selbstverteidigungsworkshop und einer Solidaritätsaktion für die Frauen im Iran.

„Der Frauentag im Rathaus steht heuer wie unsere große Frauenbefragung unter dem Motto ,Wien, wie sie will‘. Nach der coronabedingten Pause öffnen sich die Tore wieder. Mit einem Schwerpunkt auf Aus- und Weiterbildung finden Workshops, eine Rätselrallye und ein Konzert von Ina Regen statt“, lädt Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál ein, am 8. 3. im Offenen Rathaus vorbeizuschauen – bei freiem Eintritt. „Der Frauentag ist wichtig, um darauf aufmerksam zu machen, dass wir Tag für Tag für gleiche Chancen und für Gleichberechtigung eintreten“, so Gaál.

Frauentag im Rathaus unter dem Motto „Wien, wie sie will“ am 8. März ab 15 Uhr: Programm unter wien.gv.at/frauentag



Der Wiener Frauentag steht heuer unter dem Motto „Wien, wie sie will“ – mit einem Schwerpunkt auf Aus- und Weiterbildung. Für alle interessierten Frauen und Mädchen gibt es ein umfangreiches Programm im Rathaus. Einige Höhepunkte:



Kulturelles Highlight: Ina Regen spielt um 18 Uhr im Wappensaal



Um 18 Uhr spielt die Sängerin Ina Regen auf der Bühne im Wappensaal ein Konzert.



Folgende unterschiedliche Workshops können besucht werden:

Kinderfreunde: Konsens, Grenzen & Zivilcourage – Theaterworkshop für ein feministisches Zusammenleben für Teilnehmer*innen im Alter von 14-24 Jahren (Tickets beim Infopoint erhältlich)

Vorab-Anmeldung: https://ticket.wien.gv.at/M57/theater/

https://ticket.wien.gv.at/M57/theater-2/

waff: Digital dabei: Arbeiten, Lernen und Kommunizieren im Netz (Tickets direkt beim waff-Stand erhältlich)

Irene Zavarsky (Krav Maga-Trainerin): Selbstverteidigung, Selbstbehauptung, Empowerment (ohne Anmeldung)

Solidaritätsaktion mit iranischen Frauen



In einer eigenen Fotobox können sich die Besucher*innen dieses Jahr mit Solidaritätsbekundungen für die mutigen iranischen Frauen, die seit September für „Frau, Leben, Freiheit“ protestieren, ablichten lassen.

Mädchen feiern Technik: Neues Mädchen-Projekt wird vorgestellt: Gleich zum 1. Termin am 10. März anmelden!

Physikerin, Tischlerin, Biologin, Anlagentechnikerin, Chemikerin – es gibt so viele tolle technische und naturwissenschaftliche Berufe zu entdecken! Bei einem eigenen Stand im offenen Rathaus wird das Projekt „Mädchen feiern Technik“ vorgestellt.

Im Rahmen des neuen Angebots „Mädchen feiern Technik“ können junge Wienerinnen ab 10 Jahren von März bis Juni 2023 die verschiedenen Labore der Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (MA 39) besuchen und dabei viele technische Arbeitsgebiete kennenlernen – von Bautechnik und Bauphysik über Hygieneprüfungen bis hin zum Strahlenschutz. Am Programm stehen viele Experimente und typische Arbeiten, z.B. das Wiener Trinkwasser unter die Lupe nehmen oder beurteilen, ob ein Gebäude klimafit ist.

Alle Infos, Anmeldung und Termine auf wien.gv.at/maedchen-feiern-technik.

„Frauen in Wien“: Rätselrallye mit Preisen von Festivaltickets bis zur VHS-Science Card

Beim Rätselspaß im Offenen Rathaus zum Internationalen Frauentag gibt es Wissenswertes zu erfahren und tolle Preise zu gewinnen (eine VHS Science Card, eine VHS Fernwehkarte, zwei Tickets für einen Besuch beim Planetarium/Kuffner Sternwarte/Urania Sternwarte und zwei Tickets für das Sisters Festival am 7.7.2023 in der Arena Wien).



Holen Sie sich beim Infopoint ihren Stempelpass. Beantworten Sie sechs spannende Fragen zu Frauen in Wien. Sammeln Sie die Stempel bei verschiedenen Ständen von Angeboten für Frauen in Wien. Wenn Sie alle Stempel gesammelt haben, geben Sie Ihren fertig ausgefüllten Rätselrallye-Stempelpass beim „Wien, wie sie will.“-Stand ab.

Beratung und spannende Workshops, Thementag zu „Frauen und Geld“ ab 9 Uhr

Von 9 bis 17 Uhr findet im Frauenzentrum der Stadt Wien ein telefonischer Thementag zu „Frauen und Geld“ - Beratung zur Existenzsicherung. statt. Unter Tel.: 01/408 70 66 können sich Frauen beraten lassen.

Frauenspaziergänge mit Petra Unger am 7.3. und 11.3.



Rund um den Frauentag werden zwei Spaziergänge mit dem Schwerpunkt „Alleinerzieherinnen“ angeboten.

7. 3.2023, 15 - 17.30 Uhr „… dass ihr glücklich werdet!“: Eine Geschichte alleinerziehender Frauen Wiens



11.3.2023, 11 - 13.30 Uhr Expertinnen der Improvisation. Alleinerzieherinnen zwischen Mutterliebe und Zumutungen



Um Anmeldung wird gebeten: Infos unter wien.gv.at/frauentag

Zwei neue Pionierinnen für die Galerie „Wien. Stadt der großen Töchter“: Galerie hängt den ganzen März im Arkadenhof im Rathaus

Die Pionierinnen-Galerie stellt Frauen vor, die außergewöhnliches geleistet haben und die Auswirkungen ihres Tuns auf das heutige Wien: „Töchter Wiens“. Am 8. März wird das Geheimnis gelüftet, welche beiden großen Frauennamen die Galerie zum heurigen Frauentag ergänzen werden.



Die Geschichten von 28 Pionierinnen können ab 8. März bis 31. März 2023 in den Arkaden des Wiener Rathauses erkundet und besichtigt werden.

Führungen im Rathaus

15.45 bis 17.15 Uhr: Wege der Frauen durchs Rathaus (Tickets beim Infopoint erhältlich)

17.30 Uhr: Lotte Tobisch: „Ich war schon emanzipiert, da waren die Emanzen von heute noch nicht einmal konzipiert" – Konvention, Kontroverse und Courage (Sonderführung durch die Ausstellung der Wienbibliothek) (Tickets beim Infopoint erhältlich)

„Wien, wie sie will.“: Stand informiert über Ergebnisse der Frauenbefragung

Die größte Wiener Frauenbefragung "Wien, wie sie will.“ zeigt die Situation von Frauen und Mädchen in Wien. Rund 15.500 Wienerinnen haben teilgenommen. Das Ergebnis: Die Wienerinnen wünschen sich mehr Zeit, mehr Raum und mehr Chancen. Die Stimmen der Wienerinnen finden sich bei einem eigenen Info-Stand wieder. Informieren Sie sich über die Ergebnisse, testen Sie die interaktiven Grätzlkarten selbst aus und zeigen Sie, welchen Forderungen der Wienerinnen Sie zustimmen.



Alle Infos rund um das Programm, Uhrzeiten und Anmeldemöglichkeiten und Infos gibt es unter wien.gv.at/frauentag / Schluss





Rückfragen & Kontakt:

Gerda Mackerle

Pressesprecherin Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál

Tel.: 0676/8118 81983

E-Mail: gerda.mackerle @ wien.gv.at