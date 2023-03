Gaál/Jagsch/Nevrivy: Der „Nachbarschatz“ bringt Grätzlbudget für Grätzlideen in zwei Bezirken

Grätzlideen für eine gute Nachbarschaft werden ab sofort für ein Hernalser Viertel und für die Berresgasse in der Donaustadt gesucht

Wien (OTS) - Die Initiative „Nachbarschatz“ der Gebietsbetreuungen Stadterneuerung (GB*) geht in eine nächste Runde – und heuer gibt’s den „Nachbarschatz“ gleich doppelt zu heben! In Hernals wird die Umgebung rund um den Leopold-Kunschak-Platz zum Projektgebiet für gute Grätzlideen und in der Donaustadt werden Nachbarschaftsideen für das Stadtentwicklungsgebiet Berresgasse unterstützt. In der ersten Phase können Ideen eingereicht werden und Bewohner*innen können sich für den Grätzlrat, die Bewohner*innen-Jury, anmelden. Der Grätzlrat entscheidet dann, welche Ideen sich den Nachbarschatz teilen.

Je 3.000 Euro „Nachbarschatz“ für die besten Grätzlprojekte.



Nach den guten Rückmeldungen im letzten Jahr – im Hernalser Grätzl rund um den Clemens-Hofbauer-Platz wurden zwei kreative Workshops, ein Straßenfest und ein interkulturelles Nachbarschaftspicknick vom Grätzlrat ausgewählt und dank Nachbarschatz verwirklicht – geht das Grätzlbudget 2023 in zwei Gebieten an den Start: in Hernals und in der Donaustadt. Alle Infos: www.gbstern.at/nachbarschatz

„Beim ,Nachbarschatz‘ reden die Bewohnerinnen und Bewohner vor Ort bei der Gestaltung ihres Grätzls mit – vom Kennenlern-Picknick, Mittagstisch im Freien oder Kochen im Grätzl über Tauschaktionen bis zu nachbarschaftlichem Garteln oder Reparaturworkshops. Und jede und jeder Einzelne kann so zu einem gelingenden Miteinander beitragen. Der ‚Nachbarschatz‘, das Budget für deine Idee, unterstützt dabei!“, freut sich Vizebürgermeisterin und Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál zum Start der beiden Initiativen.

Wer sich den „Nachbarschatz“ teilt, wird demokratisch entschieden: Von einem Grätzlrat, der sich aus Personen bildet, die das Projektgebiet kennen, weil sie hier wohnen, arbeiten und leben. Die vom Grätzlrat ausgewählten Ideen werden mit insgesamt 3.000 Euro unterstützt.

Leopold-Kunschak-Platz Hernals: Jetzt Ideen einreichen und zum Grätzlrat anmelden bis 21. Mai 2023



In Hernals sucht die GB* Ideen für das Gebiet zwischen Alszeile und Hernalser Hauptstraße, das sich von der Wattgasse bis zur Güpferlingstraße erstreckt. Hier liegt auch der Leopold-Kunschak-Platz, der in den kommenden Jahren neugestaltet und aufgewertet werden soll. Die soziale Nachbarschaft soll durch Projekte wie den „Nachbarschatz“ gestärkt werden. Für die Umsetzung von Grätzlprojekten stehen insgesamt 3.000 Euro zur Verfügung.

„Ich freue mich über das Grätzlbudget für gute Nachbarschaft in Hernals und auf viele neue Ideen, die eingereicht und damit umgesetzt werden können. Maßnahmen, die das gelebte Miteinander fördern und den Zusammenhalt stärken, finde ich positiv“, so Bezirksvorsteher Peter Jagsch.

Für den Grätzlrat können sich Menschen melden, die ebenfalls in der Umgebung des Leopold-Kunschak-Platzes wohnen und/oder arbeiten und denen das Leben im Stadtteil vertraut ist. Der Grätzlrat trifft sich einmalig im Juni (3.6.) und wählt bis zu fünf Ideen aus, die sich den Nachbarschatz teilen.

Hernals: Bis 21. Mai Ideen einreichen und für den Grätzlrat melden



Online können sich Interessierte auf www.gbstern.at/nachbarschatz melden, per E-Mail an west@gbstern.at, telefonisch unter 01 / 406 41 54 oder persönlich im GB*Stadtteilbüro in der Haberlgasse 76, 1160 Wien.

Berresgasse: Bis 28. April Ideen einreichen und zum Grätzlrat anmelden!



In der Donaustadt sind Bewohner*innen von Hirschstetten und Breitenlee bis 28. April eingeladen, Ideen für den Nachbarschatz einzureichen. Hier im Stadtentwicklungsgebiet Berresgasse ist die GB* seit 2018 mit ihrem Stadtteilmanagement aktiv und unterstützt das gute Miteinander auf vielfache Weise – und jetzt neu, auch mit dem Nachbarschatz.

„Viele Donaustädterinnen und Donaustädter haben gute Ideen für ihre Nachbarschaft. Die GB*-Initiative ,Nachbarschatz‘ bietet heuer eine einfache Möglichkeit, um diese umzusetzen. Daher hoffen wir auf viele spannende Beiträge aus Breitenlee und Hirschstetten, die rund um das Stadtentwicklungsgebiet Berresgasse spannende Impulse für das Zusammenleben setzen", freut sich Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy zum Start der Initiative.

Auch für die Berresgasse sind 3.000 Euro für Grätzlprojekte zu vergeben! Welche Ideen den Nachbarschatz erhalten werden, entscheidet ebenfalls ein Grätzlrat.



Online kann man sich auf www.gbstern.at/nachbarschatz anmelden, per E-Mail an nord@gbstern.at oder persönlich im GB*Stadtteilmanagementbüro in der Ladenzeile auf Höhe der Berresgasse 2 (Di 9-13 Uhr + Do 14-18 Uhr).

Nachbarschatz: So funktioniert das „Budget für deine Idee“



Eine gut funktionierende und lebenswerte Nachbarschaft ist ein wertvoller Schatz, den es gilt, gemeinsam zu pflegen, hegen und zu bewahren. Nachbarschaften schaffen Zugehörigkeit, gemeinsame Aktivitäten verbinden und stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl. Mit dem Projekt Nachbarschatz unterstützen die Gebietsbetreuungen Stadterneuerung (GB*) nachbarschaftliche Aktivitäten – mit Budget für Ideen und mit Know-how zur Umsetzung von Projektideen. Bewohner*innen können aktiv werden. Ideen für die Wohnumgebung und das Grätzl werden von den Menschen vor Ort eingebracht und von Nachbar*innen ausgewählt.

„Der Nachbarschatz ist eine gute Gelegenheit, im Stadtteil aktiv zu werden! Egal, ob man schon lange eine Idee mit sich herumträgt, die das Grätzl lebenswerter macht, oder ob noch Inspiration nötig ist: Wir beraten gerne und helfen beim Einreichen“, so Magdalena Hubauer vom GB*Stadtteilmanagement Berresgasse.

Die Eckdaten auf einen Blick

Ideen für Hernals einreichen und für den Grätzlrat anmelden (bis 21. Mai 2023)

online auf www.gbstern.at/nachbarschatz

per E-Mail an west@gbstern.at oder telefonisch unter 01/406 41 54

im GB*Stadttteilbüro, Haberlgasse 76, 1160 Wien (MO, MI, FR 14-18 Uhr

DI 9-13 Uhr • DO 9-18 Uhr)



Ideen für die Berresgasse einreichen und für den Grätzlrat anmelden (bis 28. April 2023)



online auf www.gbstern.at/nachbarschatz

per E-Mail an nord@gbstern.at oder bzw. telefonisch unter (+43) 0676/8118 64 683

im GB*Stadtteilmanagementbüro (Di 9-13 Uhr + Do 14-18 Uhr) in der Ladenzeile auf Höhe der Berresgasse 2 (Ziegelhofstraße 36/12/7R, 1220 Wien).



Alle Informationen unter: www.gbstern.at/nachbarschatz / Schluss

