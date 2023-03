Lokalaugenschein: Karner bei Jobmesse in Wien

Innenminister Gerhard Karner besuchte am 3. März 2023 den BMI-Info-Stand der größten Bildungs- und Berufsmesse Österreichs in der Wiener Stadthalle.

Wien (OTS) - Vier Tage lang dreht sich in der Wiener Stadthalle bei der sogenannten "BeSt" alles um Beruf, Studium und Weiterbildung. Dieses Jahr hat auch das Innenministerium gemeinsam mit der Landespolizeidirektion Wien einen Informationsstand, um potenziellen Interessentinnen und Interessenten Rede und Antwort zu stehen. Auch die Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen ist auf der Messe vertreten.

„Das Innenministerium bietet eine Vielzahl von Jobs die abwechslungsreich und zugleich fordernd sind“, sagte Innenminister Gerhard Karner bei einem Lokalaugenschein des BMI-Info-Stands am 3. März 2023 in der Wiener Stadthalle. Jede und jeder, die bzw. der Interesse an einer beruflichen Zukunft im Bereich der inneren Sicherheit habe, könne sich auf der Berufs- und Studienmesse umfassend informieren. „Am Info-Stand des Innenministeriums stehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zentralstelle für sämtliche Fragen beratend zur Seite“, ergänzte Karner.

Breites Informationsangebot

Neben Informationen zum Polizeiberuf können sich engagierte junge Menschen dieses Jahr auch über die beruflichen Möglichkeiten der Verwaltung informieren. Das Innenministerium bietet den Lehrberuf des Verwaltungspraktikanten sowie Arbeitsplätze für Maturantinnen und Maturanten, aber auch Juristinnen und Juristen an.

Zu finden ist der Stand des BMI bzw. der LPD Wien in der Halle D der Wiener Stadthalle. Geöffnet ist die Messe bei freiem Eintritt noch am Samstag, 4. März 2023 (9 bis 18 Uhr), und am Sonntag, 5. März 2023 (9 bis 17 Uhr).

Nähere Informationen zur Karriere bei der Polizei: www.polizeikarriere.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Oberst Markus Haindl, BA MA

Pressesprecher des Bundesministers

+43 (0) 1-531 26 – 90 1021

markus.haindl @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at