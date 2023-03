ÖAMTC: Staus konzentrieren sich auf Tirol

Immer noch leichte Verkehrsbehinderungen in Richtung Skigebiete

Wien (OTS) - „Am Samstagmorgen konzentrierte sich das Staugeschehen in Österreich auf Tirol“, meldeten die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen am Samstagvormittag. Zu längeren Verzögerungen im Rückreiseverkehr kam es wieder auf der Inntalautobahn (A12) vor der Grenze bei Kufstein und auf der B179 über den Fernpass bis zum Lermoosertunnel. „In Richtung Skigebiete musste man auf der B179 vor Reutte und vor dem Brettfalltunnel (B169) ins Zillertal mit Zeitverlust rechnen“, so der ÖAMTC.

Aktuelle Verkehrsinfos:

www.oeamtc.at/verkehrsservice

www.oeamtc.at/apps

