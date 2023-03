„IM ZENTRUM“: Freundschaft oder Feindschaft – Wohin steuert die SPÖ?

Am 5. März um 22.20 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die Sozialdemokraten liegen in den bundesweiten Umfragen auf Platz zwei hinter den Freiheitlichen. In Niederösterreich ist die SPÖ nach den Landtagswahlen auf Platz drei gefallen. In Kärnten hofft Landeshauptmann Peter Kaiser wiederum auf Platz eins. Welche inhaltlichen Lehren sollte die Partei aus der Wahlniederlage in Niederösterreich ziehen und was wird nach dem Wahlsonntag in Kärnten und vor der Landtagswahl in Salzburg passieren? Ist die SPÖ bei den Themen Teuerung, Inflation und Arbeitszeit richtig aufgestellt? Wer führt die SPÖ in den nächsten Nationalratswahlkampf?

Darüber diskutieren am Sonntag, dem 5. März 2023, um 22.20 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:

Hans Niessl

ehem. Landeshauptmann Burgenland, SPÖ

Hannes Swoboda

ehem. Präsident der Sozialdemokraten im EU-Parlament

Wolfgang Zwander

Landesgeschäftsführer SPÖ-Niederösterreich

Eva Linsinger

stv. Chefredakteurin „profil“

