„Hohes Haus“ über Arbeit und Leistung

Am 5. März um 12.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Fritz Jungmayr präsentiert das ORF-Parlamentsmagazin „Hohes Haus“ am Sonntag, dem 5. März 2023, um 12.00 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Arbeit und Leistung

Immer wieder mal wird in Österreich über das Thema Teilzeitarbeit versus Vollzeitarbeit diskutiert, auch weil Teilzeitarbeit oft zu Altersarmut führt. Zurzeit aber unter einer ganz anderen Prämisse. Je mehr Menschen Teilzeit arbeiten, desto weniger würden sie in das Sozialsystem einbezahlen, und wer das noch dazu freiwillig mache, dem stünden vielleicht auch nicht so viele Sozialleistungen zu – so zumindest wurde zuletzt Martin Kocher nach einem Interview im „Kurier“ verstanden, was für einen Aufschrei gesorgt hat. Im Nationalrat haben das Thema jetzt die NEOS aufgegriffen, berichtet Susanne Däubel.

Gast im Studio ist Markus Koza, Sozialsprecher der Grünen.

Schnellere Verfahren

Die Energiewende ist eines der großen Ziele der Koalitionsregierung. Am Mittwoch ist man nach Meinung der Regierung diesem Ziel ein gutes Stück nähergekommen. Gemeinsam mit SPÖ und NEOS haben ÖVP und Grüne im Nationalrat eine Novellierung des Umweltverträglichkeitsgesetzes UVP beschlossen. Durch einfachere Verfahren soll etwa die Errichtung von Windrädern erleichtert und beschleunigt werden. Die Freiheitlichen tragen das Gesetz nicht mit, für sie ist die Novelle ein Anschlag auf die einzigartige Landschaft Österreichs. Auf dem Altar des Klimaschutzes opfere die Regierung sowohl den Natur- als auch den Umweltschutz, sagte der blaue Umweltsprecher. Marcus Blecha mit den Details.

Demokratie-Barometer

Der 4. März 1933 ist ein historisches Datum in der österreichischen Geschichte. Vor genau 90 Jahren nützte der damalige Bundeskanzler Engelbert Dollfuß eine Abstimmungspanne im Nationalrat, um das Parlament auszuschalten und ab da autoritär zu regieren. Es gab eine galoppierende Inflation, hohe Arbeitslosigkeit und einen strikten Sparkurs, die politischen Lager waren verfeindet. Hätte ein „starker Mann“ in schlechten Zeiten auch heute Chancen in Österreich oder steht die Demokratie auf einem ganz festen Fundament? Claus Bruckmann über Geschichte und Gegenwart des Parlamentarismus.

