Bundesminister Kocher: Mit Richard Schenz verliert der Standort Österreich eine bedeutende Persönlichkeit

Wien (OTS/BMAW) - „Richard Schenz war nicht nur ein wichtiger Manager für die OMV, sondern hat auch als Vizepräsident der Wirtschaftskammer über mehr als 20 Jahre hinweg entscheidend zum Erfolg des österreichischen Standorts beigetragen. Sein unermüdliches Engagement in verschiedenen Bereichen der Wirtschaft hat zahlreiche Projekte vorangetrieben und damit die Rahmenbedingungen für alle Betriebe in Österreich verbessert. Der Tod von Richard Schenz hinterlässt eine große Lücke, die über die österreichische Wirtschaft hinaus auch in den vielen Regionen, in denen er gewirkt hat, spürbar sein wird. Wir werden ihn als eine engagierte und erfolgreiche Persönlichkeit in Erinnerung behalten, die sich stets für gemeinschaftliche Anliegen eingesetzt hat. Meine Gedanken sind in dieser schwierigen Zeit bei seiner Familie und seinen Freunden“, so Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium Arbeit und Wirtschaft

Presseabteilung - Wirtschaft

+43 (0) 1 711 00-805130

presse.wirtschaft @ bmaw.gv.at

https://www.bmaw.gv.at