Sieg für Polizeispitzensportlerin Cornelia Hütter – Innenminister Karner gratuliert

Beim Ski-Alpin-Weltcup der Damen in Kvitfjell (Norwegen) raste Polizeispitzensportlerin Cornelia Hütter im Super-G am 3. März 2023 auf den ersten Platz.

Wien (OTS) - Polizeispitzensportlerin Cornelia Hütter kann sich über einen weiteren Sieg in einer Speed-Disziplin freuen: Sie gewann den Super-G in Kvitfjell am 3. März 2023 mit einer Hundertstelsekunde Vorsprung auf die Italienerin Elena Curtoni. Den dritten Platz belegte Lara Gut-Behrami aus der Schweiz (+ 00,12).

„Ich freue mich sehr für Cornelia Hütter und gratuliere ganz herzlich zu diesem Erfolg“, sagte Innenminister Gerhard Karner. Dieser Erfolg zeige einmal mehr, dass Sport einen besonderen Stellenwert bei der Polizei habe. „Unsere Athletinnen und Athleten sind Vorbilder und Aushängeschilder für die österreichische Polizei“, ergänzte Karner.

Hütter ist seit 2017 im Spitzensportkader des Bundesministeriums für Inneres und verrichtet abseits der Piste bei der Landespolizeidirektion Kärnten ihren Dienst.

Zwtl.: Spitzensport im BMI

Spitzensportförderung im Innenministerium ist als duales Förderungssystem aufgebaut und verbindet eine nachhaltige Berufsausbildung mit der Möglichkeit, Sport professionell auszuüben. Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern wird einerseits eine fundierte Berufsausbildung und damit gleichzeitig eine soziale Absicherung abseits der sportlichen Karriere geboten, andererseits werden ihnen Förderungen für Training, Vorbereitungszeiten und Wettkämpfe gewährt.

