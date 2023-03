Die Parlamentswoche vom 6. bis 10. März 2023

Weltfrauentag, internationale Termine, Veranstaltungen

Wien (PK) - Am Weltfrauentag laden Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures und die Österreichische Krebshilfe Betroffene im Rahmen eines Brustkrebs- und Unterleibskrebskongresses zu einem "Dialog auf Augenhöhe" mit Expert:innen aus der Medizin und dem Gesundheitssektor ins Parlament ein. Im Vorfeld der Verleihung des Simon-Wiesenthal-Preises für zivilgesellschaftliches Engagement gegen Antisemitismus und für Aufklärung über den Holocaust ist die Enkelin von Simon Wiesenthal, Racheli Kreisberg, zu Gast in der Demokratiewerkstatt.

Dienstag, 7. März 2023

15.00 Uhr: Die Ludo-Hartmann- und Barbara-Prammer-Preise für herausragende Arbeiten im Interesse der Österreichischen Volkshochschulen werden im Parlament vergeben. Mit dem Ludo-Hartmann-Preis bzw. Förderungspreis werden hervorragende wissenschaftliche Studien in diesem Sinne ausgezeichnet. Für besondere Arbeiten und realisierte Initiativen im Bereich der bürgerschaftlichen Bildung wurde 2015 der Barbara Prammer-Preis ins Leben gerufen. Die Begrüßung übernimmt Parlamentsdirektor Harald Dossi, die Vorstellung der ausgezeichneten Arbeiten John Evers als Generalsekretär des Verbands Österreichischer Volkshochschulen. (Parlament, Theophil Hansen Lokal 3)

Mittwoch, 8. März 2023

09.00 Uhr: Am Weltfrauentag laden Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures und die Österreichische Krebshilfe Betroffene im Rahmen eines Brustkrebs- und Unterleibskrebskongresses zu einem "Dialog auf Augenhöhe" ins Parlament ein. Betroffene können in drei Themenblöcken Fragen an Expert:innen stellen, die vor Ort für alle direkt beantwortet werden. Die drei Sessions widmen sich den Themen "Brustkrebs", "Familiärer Brust- und Eierstockkrebs, Genmutationen und ihre Folgen & Unterleibskrebs" sowie "Behörden & Anträge & Reha". Brustkrebs und Unterleibskrebs gehören mit zu den häufigsten Krebsarten bei Frauen. Der "Dialog auf Augenhöhe" soll Aufklärung, Austausch und den tabulosen Umgang mit der Erkrankung an Krebs und seinen Folgen unterstützen und fördern.

Eröffnungsworte sprechen Nationalratspräsidentin Doris Bures und der Präsident der Österreichischen Krebshilfe Paul Sevelda. Die drei Sessions sind nicht medienöffentlich. (Parlament, Nationalratssitzungssaal)

Donnerstag, 09. März 2023

9.00 Uhr: In einem Sonderworkshop der Demokratiewerkstatt ist die Enkelin von Simon Wiesenthal, Racheli Kreisberg, zu Gast. Kreisberg hat zu Ehren ihres Großvaters das SWIGGI-Tool für Gedenkkultur entwickelt. Es steht für "Simon Wiesenthal Genealogy Geolocation Initiative" und beinhaltet eine Karte mit Adressen, Einzelgeschichten und Familienstammbäumen der 65.000 ermordeten Wiener Jüdinnen und Juden der Shoah. In einer Führung vom Heldenplatz bis zum Judenplatz macht Kreisberg mit den Schüler:innen des Sonderworkshops an fünf Orten halt, um sich gemeinsam mit den Geschichten der ermordeten Jüdinnen und Juden auseinanderzusetzen.

Freitag, 10. März 2023

16.30 Uhr: Unter dem Titel "Katholische Couleurstudentinnen und Couleurstudenten in Widerstand und Verfolgung" lädt Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka gemeinsam mit dem Denkmalbauverein Katholiken im Widerstand und Modern Society zu einer Podiumsveranstaltung. Eröffnungsworte spricht der Nationalratspräsident. Am Podium diskutieren zu den Themen "Katholische Studentenverbindungen als Kämpfer gegen den Nationalsozialismus" und "Es braucht eine Flamme um ein Feuer zu entzünden! Studentenverbindungen als gesellschaftspolitische Kraft" neben Staatssekretär Florian Tursky unter anderem Vertreter:innen des Staatsarchivs, des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstands sowie von Schüler:innen- und Student:innenenverbindungen. (Palais Epstein, Innenhof)

Samstag, 11. März 2023

Von 11. bis 15. März findet in Bahrain die 146. Versammlung der Interparlamentarischen Union (IPU) statt. Der Fokus wird dabei auf den Themen Frieden und integrative Gesellschaften liegen. Vonseiten Österreichs sind die Abgeordneten Reinhold Lopatka (ÖVP), Christoph Matznetter (SPÖ), Axel Kassegger (FPÖ), Ewa Ernst-Dziedzic (Grüne) und Nikolaus Scherak (Neos) vertreten. (Schluss) keg/lan

HINWEIS: Aktuelle Termine finden Sie im Online-Terminkalender des Parlaments. Medienmitarbeiter:innen werden ersucht, sich für Film- und Fotoaufnahmen vorab unter medienservice @ parlament.gv.at anzumelden.

Sitzungen des Nationalrats und des Bundesrats können auch via Livestream mitverfolgt werden und sind als Video-on-Demand in der Mediathek des Parlaments verfügbar. Folgen Sie dem österreichischen Parlament auf Facebook, Twitter und Instagram oder melden Sie sich für ein kostenloses E-Mail-Abo der Parlamentskorrespondenz an.

Informationen zu den aktuellen COVID-19-Zutrittsbedingungen stehen auf der Website des Parlaments zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/OeParl

www.twitter.com/oeparl