Hohe Auszeichnung der Tschechischen Republik für Aufsichtsratsvorsitzenden der Vienna Insurance Group

Günter Geyer erhält Staatsauszeichnung "Medaille für Verdienste", I. Klasse

Wien (OTS) - Der Aufsichtsratsvorsitzende der Vienna Insurance Group (VIG), Günter Geyer, hat am 2. März 2023 vom Staatspräsidenten der Tschechischen Republik Miloš Zeman die "Medaille für Verdienste", I. Klasse erhalten. An der Zeremonie auf der Prager Burg nahm auch der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen teil.

Die Medaille ist eine tschechische staatliche Auszeichnung, die vom Präsidenten verliehen wird. Sie ist eine Prestigeauszeichnung, die an bedeutende Persönlichkeiten verliehen wird, die entweder zur wirtschaftlichen Entwicklung, zum wissenschaftlichen und technischen Fortschritt oder zum kulturellen, pädagogischen, sportlichen oder medizinischen Aufschwung beigetragen haben. Die Medaille für Verdienste wird in drei Klassen verliehen, von denen die I. Klasse die höchste Stufe darstellt.

„ Ich schätze die Auszeichnung sehr. In der ehemaligen Tschechoslowakei haben wir unseren Weg in die Märkte Ost- und Mitteleuropas gestartet. Gemeinsam mit den tschechischen Kollegen Vladimír Mráz und anschließend Martin Diviš ist es uns dank unserer, auf lokalen Erfolg gerichteten Strategie gelungen, eine starke Versicherungsgruppe in der Tschechischen Republik aufzubauen, zu der die Kooperativa und Česká podnikatelská pojišťovna gehören. Ich sehe die Auszeichnung als Anerkennung unserer gemeinsamen Arbeit “, betont Günter Geyer, Aufsichtsratsvorsitzender der Vienna Insurance Group.

Günter Geyer hatte seit den 1990er Jahren einen sehr positiven Einfluss auf die gesamte Versicherungsbranche in der ehemaligen Tschechoslowakei. Dank seiner Vision, intensiven Kontakte mit tschechischen und slowakischen Kollegen und einem hohen Vertrauen in die Entwicklung der tschechischen Versicherungsbranche setzte er durch, dass der überwiegende Teil der Gewinne in die lokale Entwicklung der Versicherungsgesellschaften investiert wurde. Damit trug er nach jahrzehntelanger Monopolposition einer Versicherungsgesellschaft zum enormen Aufschwung der modernen Versicherungswirtschaft in der Tschechischen Republik und der Slowakei bei und legte auch einen wichtigen Grundstein für den Aufbau der Vienna Insurance Group. In den folgenden zwei Jahrzehnten expandierte die Gruppe unter der Führung von Günter Geyer in viele weitere Länder der CEE-Region und schrieb ein beeindruckendes Kapitel der europäischen Versicherungswirtschaft.

Heutzutage vereint die Vienna Insurance Group rund 50 Versicherungsgesellschaften in 30 Ländern mit mehr als 25 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unter einem Dach. In Österreich gehören zur Vienna Insurance Group die Versicherungsgesellschaften Wiener Städtische Versicherung und die Donau Versicherung.

