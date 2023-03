FPÖ – Haider begrüßt Verschiebung der Abstimmung über Verbrenner-Aus

Verbrenner-Verbot ist sinnloser Schuss ins eigene Knie

Wien (OTS) - „Ich hoffe, dass die Nachdenkpause über das Verbrenner-Verbot genutzt wird, um noch einmal über dieses völlig sinnlose Verbot nachzudenken“, so heute der freiheitliche Europaparlamentarier Mag. Roman Haider, der die Verschiebung der Abstimmung durch die schwedische Ratspräsidentschaft in der nächsten Sitzung des Rates über das Neuzulassungsverbot von Verbrennungsmotoren ab 2035 begrüßt.

„Dieses Verbot bringt praktisch keinen Nutzen für die Umwelt und zerstört einen der wichtigsten und innovativsten Industriezweige in Europa. Dieses Verbot ist ein Schuss ins eigene Knie“, betonte Haider, der auf die minimalen Emissionsreduktionen von weniger als einem Prozent weltweit durch ein europäisches Verbrenner-Verbot verwies. „Man kann nur hoffen, dass am Ende doch noch Vernunft in Brüssel einkehrt und dieses Verbot gekippt wird“, sagte Haider.

