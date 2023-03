Aviso: 9.3., Parlamentarische Veranstaltung der Grünen zum Jahrestag der Freilassung von Raif Badawi

Filmvorführung und Publikumsgespräch mit Ensaf Haidar, Ehefrau von Raif Badawi

Wien (OTS) - Die außenpolitische Sprecherin der Grünen, Ewa Ernst-Dziedzic, lädt zu einer parlamentarischen Veranstaltung zum Jahrestag der Freilassung des saudi-arabischen Journalisten Raif Badawi. Auch ein Jahr nach seiner Freilassung darf er das Land nicht verlassen und zu seiner Familie reisen, da er mit einem 10-jährigen Ausreiseverbot bestraft wurde.

Ensaf Haidar, Ehefrau von Raif Badawi, wird für die Veranstaltung extra aus Quebec anreisen und für ein Publikumsgespräch zur Verfügung stehen.

Gezeigt wird der Dokumentarfilm von Luc Côté und Patricio Henriquez „Waiting for Raif“ im historischen Theophil Hansen-Saal:

Gefilmt über einen Zeitraum von acht Jahren, erzählt „Waiting for Raif“ die tragische Geschichte einer Familie, die durch die Unnachgiebigkeit der saudischen Monarchie auseinandergerissen wurde, und zeigt Ensaf Haidars inspirierenden Kampf um die Freilassung ihres Mannes, des gewaltlosen politischen Gefangenen Raif Badawi. Der Dokumentarfilm bietet einen bewegenden Einblick in die persönlichen Herausforderungen, denen eine junge geflüchtete Mutter mit drei Kindern sowohl in ihrer Wahlheimat Quebec als auch auf der globalen Bühne gegenübersteht.

Zeit: Donnerstag, 09. März 2023, 17.00 – 19.00 Uhr (Einlass ab 16.30 Uhr)

Ort: Parlament am Ring, Theophil Hansen Lokal, Dr. Karl Renner-Ring 3, 1010 Wien

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um namentliche Anmeldung an: negar.roubani @ gruene.at

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen.

Parlamentarische Veranstaltung der Grünen zum Jahrestag der Freilassung von Raif Badawi

Datum: 09.03.2023, 17:00 - 19:00 Uhr

Ort: Parlament , Theophil Hansen Lokal

Dr. Karl Renner-Ring 3, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at