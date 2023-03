„Thema“ über den Tod des kleinen Leon – Vater unter Mordverdacht

Der Tod des kleinen Leon – jetzt steht der Vater unter Mordverdacht

Ende August vergangenen Jahres ist der sechsjährige Leon in der Kitzbüheler Ache in St. Johann in Tirol ertrunken. Jetzt steht sein Vater Florian A. unter Mordverdacht. Über den 38-Jährigen wurde die U-Haft verhängt. Der Mann bleibt aber bei seiner Aussage: Er sei von einem Räuber bewusstlos geschlagen worden und währenddessen sei das Kind in den Fluss gefallen. Leon litt am Syngap-Syndrom. Diese seltene Krankheit führt zu schweren Hirnschäden. Wegen dieses Gen-Defekts konnte der Bub nicht sprechen, das Essen fiel ihm schwer und nachts hielt er oft die Familie wach. Leons Eltern gingen an die Öffentlichkeit, um darauf aufmerksam zu machen, dass Familien mit schwerstbehinderten Kindern dringend Hilfe und Unterstützung brauchen. Sie wollten die Forschung für seltene Erkrankungen vorantreiben und waren mit betroffenen Familien auf der ganzen Welt vernetzt. Dass ausgerechnet dieser engagierte Vater schuld am Tod seines Sohns sein soll, ist für viele unvorstellbar. Oliver Rubenthaler und Sonja Hochecker haben für „Thema“ recherchiert.

Teilzeit und Kinderbetreuung – Erfolg nach „Thema“–Bericht

„Früher musste ich von der Arbeit nach Hause hetzen und trotzdem ist es sich nicht immer ausgegangen, dass ich rechtzeitig bei meinem Sechsjährigen war“, erzählt die Alleinerzieherin Daniela Weiß. Nach einer „Thema“-Reportage über fehlende Kinderbetreuung hat die Oberösterreicherin nun doch Plätze zur Nachmittagsbetreuung für ihre beiden Kinder bekommen. Weiß kann nun ihre Arbeitszeit auf 28 Stunden ausweiten und verdient so 400 Euro mehr. Seit Arbeitsminister Martin Kocher mit Kürzungen bei Teilzeitbeschäftigungen aufhorchen ließ, diskutiert Österreich über Arbeitszeitverkürzung und Vollzeit- versus Teilzeitarbeit. Katharina Mader, Ökonomin der Arbeiterkammer, sagt:

„Öffentliche Kinderbetreuung und die Erwerbstätigkeit der Männer wirken am stärksten auf die Teilzeitbeschäftigungen der Frauen“. Andrea Poschmaier über eine hitzig geführte Debatte.

Frauen im Podcast–Boom

Wie lassen sich Kinder und Karriere vereinbaren? Wie ist das mit den Falten? „Das sind typische Fragen, die nur Frauen zu hören bekommen“, kritisiert die Journalistin und Podcasterin Mari Lang. Sie dreht in ihrem Podcast den Spieß um und stellt prominenten Männern unbequeme Fragen. Wir kommen in der Gleichberechtigung nur weiter, wenn auch Männer verstehen, warum Feminismus wichtig ist“, sagt sie. Das Medium Podcast wird in Österreich immer beliebter. Viele werden von Frauen gestaltet. Barbara Sima-Ruml ist eine von ihnen. Die Expertin für barrierefreies Bauen nennt sich selbst „Vierrad-Diva“, weil sie nach einem Unfall querschnittsgelähmt ist. Pia Bichara und Andrea Poschmaier haben für „Thema“ mit Podcasterinnen anlässlich des bevorstehenden Weltfrauentages am 8. März gesprochen.

