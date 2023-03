Best Buy: BDO begleitete das Land Steiermark beim Anteilszukauf der Energie Steiermark AG

Wien (OTS) - Die BDO Steiermark GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft hat das Land Steiermark beim Kauf von knapp mehr als 25% der Anteile des bisherigen Minderheitsgesellschafters S.E.U. Holding S.à.r.l. an der Energie Steiermark AG beraten. Nach Evaluierung aller wirtschaftlichen und strategischen Faktoren sowie der Durchführung eines strukturierten Bieterverfahrens wurde dieser Prozess nun für das Land Steiermark erfolgreich abgeschlossen. Mit der Vertragsunterzeichnung ist das Land Steiermark Alleineigentümer der Energie Steiermark AG.

Nach der Mitteilung der S.E.U. Holding S.à.r.l., ihre von 25.000.200 Aktien an der Energie Steiermark AG verkaufen zu wollen, beauftragte das Land Steiermark BDO Steiermark als M&A- und Transaktionsberater mit der Evaluierung strategischer Handlungsoptionen.

„Uns war es wichtig, dass das Land Steiermark als Mehrheitsgesellschafter der Energie Steiermark von Beginn an eine aktive Rolle in diesem Verkaufsprozess einnimmt, obwohl es weder als Verkäufer noch als von Beginn an designierter Käufer auftrat“, schildert MMag. Marcus Bartl, Partner bei BDO, die Ausgangssituation. Durch die vertraglichen Regelungen in der Gesellschaftervereinbarung verfügte das Land Steiermark über ein Aufgriffs- und Vorkaufsrecht bzw. das Recht, das Aufgriffsrecht binnen 40 Tagen entgeltlich an einen Dritten zu übertragen.

BDO hat das Land Steiermark im Folgenden bei der Ausarbeitung der unterschiedlichen Handlungsoptionen, bei der Gestaltung und wirtschaftlichen Begleitung eines transparenten und eigenständigen strukturierten Bieterprozesses zur Übertragung des Aufgriffsrechts an Dritte sowie bei der Evaluierung der besten Handlungsoptionen nach Vorliegen der Entscheidungsfaktoren und den weiteren Vertragsverhandlungen unterstützt.

„Unser oberstes Ziel bei der Prozessgestaltung war es, dem Land Steiermark bis zur Entscheidung alle Handlungsoptionen offen zu halten und dem Land Steiermark als Mehrheitsgesellschafter der Energie Steiermark AG den Aufgriff oder die Auswahl eines strategischen Partners im eigenen Entscheidungsbereich zu sichern. Die Energie Steiermark AG sollte durch einen professionellen und vertraulichen, aber auch transparenten Prozess nicht Gegenstand öffentlicher Spekulationen werden und durch negative Berichterstattung über den Verkaufsprozess beschädigt werden. Ich freue mich sehr, dass es uns in enger Zusammenarbeit mit Landeshauptmann Mag. Christoph Drexler, Landeshauptmann Stv. Anton Lang, dem Projektteam der Abteilung A4 Finanzen unter der Leitung von Mag. Dr. Peter Ebner sowie in enger Zusammenarbeit mit Mag. Martin Schiefer und Mag. Katja Schreibmayer von Schiefer Rechtsanwälte sowie Hon. Prof. Mag. Dr. Peter Csoklich von DSC Doralt gelungen ist, das Land Steiermark bei der Entscheidung über den Aufgriff des Aktienpakets an der Energie Steiermark AG nach Abwägung aller strategischen und ökonomischen Fakten unter den gegebenen rechtlichen Rahmenbedingungen zu beraten“, führt MMag. Marcus Bartl weiter aus.

Der Kaufpreis von EUR 525 Mio. liegt deutlich unter dem von zwei unabhängigen Sachverständigen ermittelten Verkehrswert wie auch unter dem voraussichtlichen anteiligen buchmäßigen IFRS-Konzerneigenkapital der Energie Steiermark AG zum 31.12.2022. „Auch mit Blick auf den Landeshaushalt ist die Wahrnehmung des Vorkaufsrechts mehr als vertretbar, zumal die Dividende dem Land Steiermark als Einnahme zugutekommt“, erklärt Dr. Peter Pilz, Partner bei BDO.

