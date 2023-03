Golferin Emma Spitz und ADMIRAL starten Zusammenarbeit

Wiener Neudorf (OTS) - Der in Wiener Neudorf beheimatete Sportwett- und Glücksspielanbieter ADMIRAL und Niederösterreichers Profi-Golferin Emma Spitz (22) vereinbarten kürzlich eine Zusammenarbeit.

Paul Kozelsky, Geschäftsführer von ADMIRAL, freut sich über diese neue Kooperation: „Es ist etwas Besonderes, eine derart ambitionierte Sportlerin auf ihrem Weg zur europäischen und internationalen Profigolferin begleiten zu dürfen“. Damit unterstreicht ADMIRAL einmal mehr die Rolle als bedeutender Partner des österreichischen Sports und setzt zudem im ‚Heimatbundesland‘ Niederösterreich ein starkes Zeichen. Emma Spitz weiß diese Kooperation zu schätzen, „da, verlässliche Partner gerade für Sportlerinnen ein immens wichtiger Erfolgsfaktor sind. Und von Anfang an hat ADMIRAL merkbares Interesse an einer partnerschaftlichen und vertrauensvollen Zusammenarbeit gezeigt“.

Emma Spitz: Mehr als eine Zukunftshoffnung

Trotz ihres jungen Alters kann Emma Spitz bereits zahlreiche bedeutende Erfolge vorweisen. So gewann sie mehrere Titel im Juniorenbereich, darunter der Sieg im Nationscup in Sotogrande, zweimal die „Italian International Amateur Championship“ und als erste Österreicherin im Jahr 2018 die „British Girls Amateur Championship“. Im selben Jahr erspielte sie außerdem die Bronzemedaille im Einzelwettbewerb bei den Olympischen Jugendspielen in Buenos Aires.

Spitz ist seit dem Jahr 2013 auch Teil des österreichischen Nationalteams und hat Österreich zwischen 2015 und 2019 mehrfach bei der „European Girls/Ladies Team Championship“ sowie 2016 und 2018 bei der "Espirito Santo Trophy" vertreten. Bei den Olympischen Jugendspielen 2018 in Argentinien erreichte sie Bronze und im Mixed-Teamwettbewerb den vierten Platz. 2020 wurde Spitz bei der „European Ladies Amateur“ Vierte sowie 2021 Dritte bei den „Augusta National Women's Amateur Champions“.

In Österreich zeigt Emma Spitz mittlerweile seit Jahren stabile Leistungen auf höchstem Niveau. So gewann sie die „Austrian Stroke Play Championship“ in den Jahren 2015, 2016, 2020 und 2021. 2018 und 2019 wurde sie Vizemeisterin des Turniers.

„Allein aufgrund dieser Erfolge ist Emma Spitz mehr als eine Zukunftshoffnung. Sie hat bereits bewiesen, dass sie auch unter hohem Druck tolle Leistungen abliefert. Wir freuen uns als niederösterreichisches Unternehmen darauf, bei den zukünftigen Erfolgen der Niederösterreicherin Emma Spitz mit dabei sein zu dürfen“, freut sich Kozelsky auf weitere Erfolge von Emma Spitz.

Rückfragen & Kontakt:

ADMIRAL Österreich

office @ admiral.at