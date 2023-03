SPÖ-Termine von 6. März bis 12. März 2023

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 6. März 2023:

13.30 Uhr SPÖ-Frauen: Kranzniederlegung bei feministischen Pionierinnen am Zentralfriedhof

SPÖ-Nationalratsabgeordnete Petra Bayr reist als Vorsitzende des Unterausschusses Entwicklungspolitik mit einer parlamentarischen Delegation von 4. bis 12. April nach Bhutan, einem Schwerpunktland der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, um Gespräche über weitere Kooperationen zu führen, nachdem das Land ein Middle Income Country geworden ist.

DIENSTAG, 7. März 2023:

8.30 Uhr Der Österreichische Frauenring lädt anlässlich des Internationalen Frauentages 2023 zu einer öffentlichen Pressekonferenz zum Thema „Frauenpolitik im Tiefschlaf“ mit Klaudia Frieben (Vorsitzende des Österreichischen Frauenrings), Andrea Czak (Geschäftsführende Obfrau des Vereins Feministische Alleinerzieherinnen – FEM.A), SPÖ-Frauenvorsitzender, SPÖ-Frauensprecherin Eva-Maria Holzleitner (Vorsitzende des Gleichbehandlungsausschusses) und Maria Rösslhumer (Geschäftsführerin Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser) ein (vor dem Parlament, Dr.-Karl-Renner-Ring 3).

10.00 Uhr "Rotes Foyer" mit SPÖ-Frauenvorsitzender, SPÖ-Frauensprecherin Eva-Maria Holzleitner anlässlich des Internationalen Frauentags zum Thema „Halbe Halbe – weil’s gerecht ist“ (Medienraum des SPÖ-Parlamentsklubs, Parlament, 1010 Wien, 2. Stock).

11.00 Uhr Fahnenhissung der SPÖ-Frauen anlässlich des Frauentags (Löwelstraße 18, 1010 Wien).

19.00 Uhr In Zusammenarbeit mit dem International Institute for Peace (IIP) und dem Austrian Institute for International Affairs (oiip) lädt das Renner-Institut zur Veranstaltung „Djindjic’s Legacy & Serbia’s Never-Ending Transition“. Nähere Informationen und Anmeldung unter https://tinyurl.com/yc7rfkjc (IIP, Möllwaldplatz 5/7, 1040 Wien).

MITTWOCH, 8. März 2023:

9.00 Uhr Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures und die Österreichische Krebshilfe laden am Internationalen Frauentag zum "Brust- und Unterleibskrebskongress" im Parlament. Begrüßung durch die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures und den Präsidenten der Österreichischen Krebshilfe, Univ.-Prof. Dr. Paul Sevelda. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung unter https://tinyurl.com/7epkptnb (Parlament, Nationalrats-Sitzungssaal).

13.30 Uhr SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner bei Verteilaktion der SPÖ Oberösterreich (Central Linz, Landstraße 36, 4020 Linz).

16.30 Uhr SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner nimmt an der Demo des „Bündnis 8. März“ teil (Start vor Musiktheater Linz).

DONNERSTAG, 9. März 2023:

19.00 Uhr Zum Internationalen Frauentag findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Demokratie“ ein Gespräch zum Thema „Global Female Future - Frauen zwischen bewaffnetem Kampf und parlamentarischer Teilhabe“ mit Luisa Dietrich Ortega (Konflikt- und Friedensberaterin, Autorin, Politikwissenschafterin), Ulrike Lunacek (Autorin, langjährige Bundes- und Europapolitikerin von Die Grünen) und Margit Maximilian (Journalistin und Autorin, ORF-Redakteurin, freie Afrika-Korrespondentin) statt. Moderation der Veranstaltung: Andrea Ernst (Autorin, langjährige WDR/ARD/ARTE-Redakteurin). Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung unter https://tinyurl.com/2jx59uvm (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

FREITAG, 10. März 2023:

18.30 Uhr SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner und ÖGB-Bundesfrauenvorsitzende Korinna Schumann nehmen an der Welser Frauenkonferenz teil (Einlass 18.00 Uhr; Anton-Reidinger-Saal, Krenglbach).



