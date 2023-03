„Heimat Fremde Heimat“ über Frauen in der Clubkultur

Am 5. März um 13.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Stefan Ribitsch präsentiert „Heimat Fremde Heimat“ am Sonntag, dem 5. März 2023, um 13.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Diversität im Kunst- und Kulturbetrieb

Es führt kein Weg daran vorbei: Auch die großen österreichischen Kunst- und Kulturtanker müssen sich mit Diskriminierung und Rassismus beschäftigen. Die Leiterinnen und Leiter von Bundestheatern und Landesgalerien legen Rechenschaft über die programmatische und personelle Diversität in ihren Häusern ab. Spannende Ideen sollen den Kampf gegen rassistische Altlasten und die wenig befriedigende Situation im Bereich der gelebten Vielfalt in Film, Theater und Museen aufnehmen. Eine Bestandsaufnahme der gelebten Diversität von der Ars Electronica in Linz über das Wiener Burgtheater, die Kunsthäuser Graz und Krems bis zum Stadttheater Klagenfurt. Ein Beitrag von Sabina Zwitter.

Frauen in der Clubkultur

Die österreichische Club-Szene atmet nach den schwierigen Zeiten der Pandemie langsam wieder auf. Doch hinter den DJ-Pults legen auch heute noch überwiegend Männer auf. Durch Initiativen und Events wie die „Techno Tram“ des DJ-Kollektivs Hausgemacht sollen Frauen in der Wiener Clubkultur gefördert werden. Samuel Mago sprach mit Frauen aus der Szene darüber, mit welchen strukturellen Herausforderungen weibliche DJs konfrontiert sind und wie sie die Industrie und unsere Gesellschaft prägen.

