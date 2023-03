Der „Bürgeranwalt“: Teures Pflegeheim und teurer Hundebiss

Am 4. März um 18.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Peter Resetarits beschäftigt sich in der jüngsten „Bürgeranwalt“-Ausgabe am Samstag, dem 4. März 2023, um 18.00 Uhr in ORF 2 mit folgenden Fällen:

Teures Pflegeheim – Dürfen sechs Monate einen Angehörigen 30.000 Euro kosten, weil die Bewohnerin im falschen Bundesland gemeldet war?

Die 83-jährige Frau L. aus Wien ist pflegebedürftig geworden. Ihr Sohn wohnt im Burgenland und hat seine Mutter daher in einem Pflegeheim in seiner Nähe untergebracht. Doch das Burgenland übernimmt die Kosten dafür erst, wenn Bewohner mindestens sechs Monate lang ihren Hauptwohnsitz im Burgenland haben. Im konkreten Fall müsste der Sohn für die ersten sechs Monate rund 30.000 Euro selbst bezahlen. Volksanwalt Bernhard Achitz kritisiert, dass es keine bundeseinheitliche Vereinbarung für die Kostenerstattung zwischen den Bundesländern gibt.

Zu wenig Pension – Warum wurde eine Nachzahlung bei der Berechnung nicht berücksichtigt?

So wie Walter S. ergeht es einigen Pensionistinnen und Pensionisten bei der Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen in Österreich. Eine Nachzahlung von Beitragsrückständen bei Pensionsantritt führt nicht zwingend zur Neuberechnung bzw. Erhöhung der Pension. Volksanwalt Bernhard Achitz regt eine Gesetzesnovelle an.

Teurer Hundebiss – Warum zahlt die Hundeversicherung den vom Gericht zugesprochenen Schadenersatz nicht?

Frau W. war mit Herrn R. verabredet und wurde dabei von dessen Hund stark in die Hand gebissen. Wegen bleibender Beeinträchtigungen hat ihr ein Gericht rund 30.000 Euro Schadenersatz zugesprochen. Weil Herr R. aber nur ein geringes Einkommen hat, bekomme sie monatlich von ihm nur rund 45 Euro überwiesen, hat sie an Bürgeranwalt geschrieben: „Ich müsste 200 Jahre alt werden, um den vollen Schadenersatz zu bekommen“. Mit Versicherungsexperten und Konsumentenschützern diskutiert Peter Resetarits, warum die Hundeversicherung nicht gezahlt hat und wie Frau W. doch ihren Schadenersatz bekommen könnte.

