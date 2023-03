Plakate-Schau im Bezirksmuseum 18 endet am Montag

Wien (OTS/RK) - Mitte Jänner wurde im Bezirksmuseum Währing (18., Währinger Straße 124) eine informative Sonder-Ausstellung mit dem Titel „Plakate“ eröffnet. Auf 11 ansprechend produzierten Plakaten im Großformat erinnern Bildmaterial und Textbeiträge an frühere bezirksbezogene Präsentationen und Dokumentationen. Die Rückblicke betreffen die Jahre 2007 bis 2010 und 2012. Von der einstmaligen Arbeitswelt bis zu Vergnügungen in alter Zeit reichen die Retrospektiven. Ein Besuch ist nur noch an zwei Tagen möglich: Die Schau wird am Sonntag, 5. März, und am Montag, 6. März, jeweils zwischen 10.00 und 12.00 Uhr, letztmals gezeigt. Der Zutritt ist kostenlos. Das ehrenamtlich tätige Museumsteam (Leitung: Doris Weis) freut sich über Spenden. Beantwortung von Fragen: Telefon 4000/18 127 und E-Mail bm1180@bezirksmuseum.at.

