AVISO: Pressekonferenz mit Kocher, Achleitner, Felbermayr und Herlitschka zu Lieferkettenforschung

Präsentation des neuen Lieferketteninstituts (ASCII) mit WIFO, Complexity Science Hub, Logistikum der FH Oberösterreich und VNL

Wien (OTS/BMAW) - Die österreichische, europäische und globale Wirtschaft steht immer wieder vor Herausforderungen in Zusammenhang mit Lieferkettenproblemen, strategischen Abhängigkeiten und der Sicherstellung reibungsloser Produktionsprozesse. In Zeiten sich verändernder globaler Rahmenbedingungen ist es entscheidend die Forschung in diesem Bereich zu unterstützen, um durch daten- und evidenzbasierte Analysen potentielle Vulnerabilitäten und Risiken identifizieren und rasch darauf reagieren zu können. Das BMAW lädt zur Präsentation eines neuen Lieferketteninstituts, das auf langfristige Lieferkettenanalysen fokussiert.

Ihre Gesprächspartner/innen:

- Martin Kocher; Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft

- Markus Achleitner; Landesrat OÖ

- Gabriel Felbermayr, WIFO-Direktor und ASCII-Präsident

- Sabine Herlitschka; Infineon-Vorstandsvorsitzende und Vorsitzende im ASCII-Beirat

Zur Pressekonferenz laden wir alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich ein.

Bitte merken Sie vor:

Datum: Montag, 6. März 2023, 09:00 Uhr

Ort: Pressezentrum des BM für Arbeit und Wirtschaft,

Stubenring 1, 5. Stock, 1010 Wien

HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Wir ersuchen dringend um eine Anmeldung zur Pressekonferenz unter presse.wirtschaft @ bmaw.gv.at .

Bitte beachten Sie, dass der Zugang zum Pressezentrum für Medien ab sofort wieder über den Seiteneingang beim Sozialministerium möglich ist und planen Sie Zeit für die Sicherheitskontrolle ein.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium Arbeit und Wirtschaft

Presseabteilung - Wirtschaft

+43 (0) 1 711 00-805130

presse.wirtschaft @ bmaw.gv.at

https://www.bmaw.gv.at