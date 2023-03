Oster- und Frühlingsmarkt auf Schloss Hof

Kunsthandwerk, Kulinarik, Musik und Familienprogramm ab 11. März

St.Pölten (OTS) - Von Samstag, 11. März, bis Sonntag, 16. April, findet auf Schloss Hof an den Samstagen, Sonn- und Feiertagen jeweils von 10 bis 18 Uhr ein Oster- und Frühlingsmarkt statt, bei dem auf große und kleine Besucher traditionelles Kunsthandwerk, Kulinarik, Musik und ein abwechslungsreiches Familienprogramm warten.

Bis Montag, 10. April, steht der Markt dabei ganz im Zeichen von Ostern: Während in den frühlingshaft dekorierten Hütten zahlreiche Aussteller österliches Kunsthandwerk und Kulinarik aus der Region offerieren, sorgen verschiedene Musikgruppen für stimmungsvolle Einlagen. Für die kleinen Gäste öffnet jeweils von 11 bis 17 Uhr eine Osterhasenwerkstatt ihre Pforten, in der aus unterschiedlichsten Bastelmaterialien kunterbunte Geschenke für das Osternest und Osterdekorationen gezaubert werden können.

Von 13 bis 16 Uhr hoppelt der Osterhase über das Schlossareal und verteilt kleine Überraschungen; Kutschenfahrten und Ponyreiten stehen jeweils von 14 bis 16 Uhr auf dem Programm. Kasperl & Co. begeistern am Palmsonntag, 2. April, ab 13 und 15.30 Uhr mit dem Stück „Der falsche Hase“ und am Ostersonntag, 9., sowie Ostermontag, 10. April, mit „Das Ei“. Am Osterwochenende von Freitag, 8., bis Montag, 10. April, lädt Schloss Hof zudem zu einer großen Ostereiersuche inklusive Osterüberraschungen in den Barockgarten.

Am Samstag, 15., und Sonntag, 16. April, zieht dann endgültig der Frühling auf Schloss Hof ein, wenn die Aussteller am letzten Marktwochenende Dekorationen für Haus und Garten sowie eine große Pflanzenauswahl präsentieren. Die Garten- und Pflanzenexperten von Schloss Hof verraten an beiden Tagen wertvolle Tipps und Tricks rund um die beliebtesten Frühlingsblüher. Auf die kleinen Gäste warten jeweils von 11 bis 17 Uhr eine Frühlings- und Drachenbastelwerkstatt inklusive Drachensteigen. Am Sonntag, 16. April, zeigen zudem Kasperl & Co. ab 13 und 15.30 Uhr das Stück „Bernie der Bär“.

Nähere Informationen unter 02285/20000, e-mail office @ schlosshof.at und www.schlosshof.at; Tickets für den Oster- und Frühlingsmarkt sowie Kasperl & Co auch unter www.imperialtickets.com.

