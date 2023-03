Terminaviso: Berufsorientierung für ukrainische Jugendliche

Wien (OTS/RK) - In Wien besuchen mehr als 266 aus der Ukraine vertriebene Jugendliche Übergangslehrgänge, die sie auf den Einstieg ins österreichische Bildungssystem vorbereiten. Die Industriellenvereinigung (IV), IV-Wien und die Bildungsdirektion Wien initiieren nun gemeinsam im Rahmen des Berufsorientierungsunterrichts für 166 Jugendliche am Container-Standort PH-Wien eine Informationsinitiative zu den Ausbildungen und den damit verbundenen Entwicklungsperspektiven der Industrie. In Form einer kleinen Berufsmesse stellen sich Unternehmen wie z.B. Siemens, A1, ÖBB und Wiener Stadtwerke den Jugendlichen vor.

Zum Auftakt der Veranstaltung erläutern Vertreterinnen und Vertreter der Organisationen im Gespräch mit Standortleiterin Monika Gerbavsits ihre Motivation zu dieser Initiative.

Beim Termin werden Bildungsdirektor Heinrich Himmer, Leiterin des Pädagogisches Dienst Ulrike Mangl, Sektionsleiterin für Allgemeinbildung und Berufsbildung im BMBWF Doris Wagner, Bildungskoordinator Daniel Landau sowie Viktor Fleischer, Bildungsexperte der IV dabei sein.

