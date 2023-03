AVISO: Montag, 06.03., 09:00, Ballhausplatz: „Suchaktion: Wo ist Susanne Raab?“

Satirische Suchaktion der Sozialistischen Jugend angesichts des Weltfrauentages

Wo ist unsere Frauenministerin? Romana Greiner, SJ

Wien (OTS) - „In Österreich gab es in diesem Jahr bereits 5 Frauenmorde, es gibt noch immer eine eklatante Lücke in der Bezahlung zwischen den Geschlechtern und die ÖVP möchte Frauen, die in Teilzeit arbeiten, die Sozialleistungen kürzen. All diese Dinge müssten eine Frauenministerin sofort auf den Plan rufen, doch von Susanne Raab fehlt jede Spur. Wir machen uns daher auf die Suche: Wo ist unsere Frauenministerin? “, so die Frauensprecherin der Sozialistischen Jugend Österreich, Romana Greiner.

Die SJ veranstaltet zu diesem Thema eine satirisch angelegte Medienaktion. Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen.

Wo? Bundeskanzleramt, Ballhausplatz

Wann? Montag, 06.03., 09:00 Uhr

Rückfragen & Kontakt:

Sozialistische Jugend Österreich

Jakob Rennhofer

SJ-Pressesprecher

+43 664 / 541 70 80

office @ sjoe.at

www.sjoe.at