BMKÖS schreibt "Arnold-Schönberg-Stipendien 2023" aus

Förderung von Komponist:innen: Ab sofort Bewerbungen für die „Arnold-Schönberg-Stipendien 2023“ möglich

Wien (OTS) - Anlässlich seines 150. Geburtstages 2024 und in Würdigung des Lebenswerks von Arnold Schönberg schreibt das Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport (BMKÖS) „Arnold-Schönberg-Stipendien für Komposition“ aus.

„Arnold Schönbergs Einfluss auf seine Zeitgenossen und die Entwicklung der Musik des 20. Jahrhunderts ist unbestritten. In Würdigung seines Oeuvres und in Gedenken an seinen 150. Geburtstag freue ich mich, Arnold-Schönberg-Stipendien auszuloben. Mit dieser Unterstützung soll den Stipendiatinnen und Stipendiaten die Möglichkeit gegeben werden, ihr Talent weiter zu entfalten und sich für diese Zeit ganz auf ihr kreatives Schaffen zu konzentrieren. Ich freue mich auf die neuen Werke und die bevorstehenden Uraufführungen“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer.

Das Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport schreibt für das Jahr 2023 insgesamt drei Schönberg-Jubiläumsstipendien für musikalische Komposition aus. Im Zuge des Stipendiums soll ein kompositorisches Werk für Streichquartett mit der Dauer von ca. 12 Minuten erstellt werden.

Die Laufzeit jedes der mit 1.500 Euro monatlich dotierten Stipendien beträgt drei Monate.

Die drei Stipendien werden auf Empfehlung einer unabhängigen Jury Personen zuerkannt, die ein abgeschlossenes Musikstudium vorweisen können oder bereits jahrelang kontinuierlich hauptberuflich als Musikschaffende tätig sind. Weitere Kriterien im Rahmen der Jurybegutachtung sind: kompositorisches Können, stilistische Eigenständigkeit, Innovationspotential, hervorragende Qualität der bisherigen künstlerischen Leistungen, sowie die Aufführbarkeit und der Rezeptionswert des Werkes. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, welche die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen oder einen Wohnsitz in Österreich haben.

Die geförderten Kompositionen werden bis Dezember 2023 dem Arnold-Schönberg-Center spätestens zur Verfügung gestellt werden, da diese im Rahmen der Jubiläumsveranstaltungen im Jahr 2024 zur Uraufführung vorgesehen sind. Die ausgewählten Stipendiat:innen erklären sich dazu bereit, ihr im Rahmen des Stipendiums erstelltes Werk für Streichquartett mit der Dauer von ca. 12 Minuten ohne zusätzliches Honorar zur einmaligen Aufführung zu Verfügung zu stellen.

Bewerbungen sind ab sofort bis spätestens 15. April 2023 möglich unter:

https://bmkoes.gv.at/Service/Ausschreibungen/kunst-und-kultur-ausschreibungen/Arnold-Schoenberg-Stipendium-Komposition

