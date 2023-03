„Bodenlos?!“ am 9. März in der NÖ Landesbibliothek

Symposium zu Ernährungssicherheit und aktiver Bodenpolitik

St.Pölten (OTS) - Im Rahmen der Ausstellung „Boden für Alle“, einer Wanderausstellung des Architekturzentrums Wien, die sich mit dem Boden als kostbarem Gut beschäftigt, veranstaltet das ORTE Architekturnetzwerk Niederösterreich am Donnerstag, 9. März, von 13 bis 18.30 Uhr in der NÖ Landesbibliothek in St. Pölten das Symposium „Bodenlos?!“, bei dem sich Fachleute aus Ökonomie, Landwirtschaft, Planung und Politik mit Fragen auseinandersetzen, wie man Ernährungssicherheit garantieren und den Boden vor unnötiger Bebauung schützen kann bzw. was aktive Bodenpolitik leisten muss.

Das Symposium startet mit einer Keynote über die politische und individuelle Verantwortung angesichts einer differenzierten und ganzheitlichen Diskussion über den eigentlichen Bedarf in Anbetracht der Ressourcen – von den Quadratmetern verbauter Fläche über die Nahrungs- und Energieproduktion auf landwirtschaftlichem Boden bis zum Konsumverhalten. Daraufhin drehen sich die Vorträge um Fragen, wie Zivilgesellschaft und Politik den Boden vor der Bebauung schützen und ihn für die Ernährungssicherheit sichern können bzw. wie man die Entsiegelung fördern kann, um den Boden wieder als Sickerfläche und Erdreich zu gewinnen.

Der zweite Teil des Symposiums widmet sich dann verschiedenen Bodenbilanzen von Niederösterreich bis zur EU-Ebene und einer aktiven Bodenpolitik im Sinne der Ortskernstärkung bzw. Eindämmung von Zersiedelung. Zudem werden die Potenziale industrieller und gewerblicher Brachflächen für den Schutz und Erhalt fruchtbaren Bodens und Umsetzungsstrategien baukultureller Leitlinien und Weiterbildungs-Programme im Bereich Baukultur und Raumplanung erörtert.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Anmeldungen (Warteliste) beim ORTE Architekturnetzwerk Niederösterreich unter 02732/78374, e-mail office @ orte-noe.at und www.orte-noe.at.

