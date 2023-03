Anime-Kultserien, TV-Klassiker und zwei Weltpremieren: RTLZWEI mit Kult-Programmierung zum Sendergeburtstag (FOTO)

München (ots) - Am kommenden Montag, 6. März 2023, wird RTLZWEI 30 Jahre alt. Dies feiert der Sender mit einer attraktiven Sonderprogrammierung. Den Startschuss gibt der Bollywood-Film "In guten wie in schweren Tagen" am Samstagabend. Am Sonntag kehren mit "Mila Superstar", "Sailor Moon" und "Dragon Ball" beliebte Anime-Kultserien zurück ins Programm. Das Tageshighlight bilden zwei brandneue Episoden von "X-Factor: Das Unfassbare" mit Jonathan Frakes. Am Montag zeigt RTLZWEI Highlight-Folgen von "Frauentausch" und "Der Trödeltrupp".

Anime-Kultserien "Mila Superstar", "Sailor Moon" und "Dragon Ball" kehren zurück

Zwei brandneue "X-Factor"- Episoden mit Jonathan Frakes am Sonntag

Außerdem: Highlight-Folgen von "Frauentausch" und "Der Trödeltrupp" am Montag

Am 6. März 1993 ging RTLZWEI um 6:09 Uhr on air. Zum 30. Geburtstag taucht der Sender tief in seine DNA und zeigt an drei Tagen eine attraktive Sonderprogrammierung. Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich dabei auf Anime-Kultserien, TV-Klassiker sowie zwei internationale Weltpremieren freuen.

Den Auftakt macht am Samstagabend um 20:15 Uhr der Bollywood-Hit "In guten wie in schweren Tagen" mit Weltstar Shah Rukh Khan. Der Film zählt zu den erfolgreichsten indischen Produktionen und handelt vom abtrünnigen Sohn Rahul, der eine Frau heiratet, die nicht den Vorstellungen seines Vaters entspricht. Sonntag bringt RTLZWEI je vier Folgen der Fan-Lieblinge "Mila Superstar", "Sailor Moon" und "Dragon Ball" zurück ins Programm. Ab 20:15 Uhr präsentiert Jonathan Frakes zwei neue Folgen der Kult-Mystery-Serie "X-Factor: Das Unfassbare". Produziert wurde in und um Los Angeles mit US-amerikanischen Darstellerinnen und Darstellern. Samstag- und Sonntagnacht wird außerdem die letzte Staffel der Fantasy-Serie "Game of Thrones" gezeigt, die beim Münchner Sender stets sein Free-TV-Zuhause hatte.

Weitere TV-Klassiker warten auf die Zuschauerinnen und Zuschauer am Montag. Es kommt unter anderem zu einem Wiedersehen mit Kader Loth und Nadine aus "Frauentausch". Fans des "Trödeltrupps" dürfen sich auf den legendären Porsche-Fund freuen. Am Abend erscheinen dann zwei neue Folgen "Die Geissens" ab 20:15 Uhr.

Das Line-Up zum 30-jährigen Senderjubiläum:

Samstag, 4. März:

20:15 Uhr: "In guten wie in schweren Tagen"

0:05 Uhr: "Game of Thrones" (Staffel 8)

Sonntag, 5. März:

13:20 Uhr: "Mila Superstar" (4 Folgen)

15:10 Uhr: "Sailor Moon" (4 Folgen)

16:50 Uhr: "Dragon Ball" (4 Folgen)

20:15 Uhr: "X-Factor: Das Unfassbare" (2 neue Folgen, im Anschluss weitere Folgen)

0:05 Uhr: "Game of Thrones" (Staffel 8)

Montag, 6. März:

5:05 Uhr: "Der Trödeltrupp" (Highlight-Folgen: u.a. Porsche-Fund)

9:55 Uhr: "Frauentausch" (Highlight-Folgen: Kader Loth und Nadine)

20:15 Uhr: "Die Geissens" (2 neue Folgen)

Rückfragen & Kontakt:

RTLZWEI

Unternehmenskommunikation

089 - 641850

kommunikation @ rtl2.de

unternehmen.rtl2.de