Drei Unlimited Sprachtarife: Unbegrenztes 5G Datenvolumen für alle.

Unlimited 5G Sprachtarife mit 0 Euro 5G-Smartphones ab 24,90 Euro/ Monat.*

Für Kunden, die kein Handy benötigen: SIM Unlimited ab 19,90 Euro/ Monat.*

Neue Business Unlimited Tarife: noch günstiger mit 36-Monatsbindung.

Unlimitierte 5G MyLife Jugendtarife. MyLife SIM mit 40 GB um 9,90 Euro/ Monat.*

Mit den Unlimited Sprachtarifen macht Drei unbegrenzte 5G Daten für alle in Österreich leistbar. Mit den Unlimited Sprachtarifen macht Drei unbegrenzte 5G Daten für alle in Österreich leistbar. Die neuen Unlimited Tarife sind bereits ab 19,90 Euro monatlich* erhältlich - der bisher günstigste Sprachtarif mit unbegrenzten 5G Daten am österreichischen Markt.

Kunden, die ein gratis 5G Handy wünschen, erhalten mit dem Unlimited S Tarif um nur 24,90 Euro pro Monat*: unlimitierte Minuten und SMS in Österreich und in der EU, unlimitierte 5G Daten österreichweit, davon 24 GB in der EU, 30 Minuten aus Österreich in die EU sowie 30 Minuten und Internationale Minuten aus Österreich nach und in der Schweiz, Türkei, USA und Großbritannien.

„Die Zeit von Limits und Einschränkungen ist endlich vorbei – wir bieten als erster neben unbegrenzten Minuten und SMS* nun auch unlimitierte Daten in all unseren 5G-Sprachtarifen bereits ab 19,90€. Und das im schnellsten 5G Netz Österreichs.“, so Drei CCO Günter Lischka.

Je höherwertiger der Tarif desto mehr ist monatlich inkludiert: mehr Speed, mehr internationale Minuten (bis zu 700), mehr Roaming Minuten (bis zu 700) und mehr Roaming Daten (in der EU sowie in der Schweiz, Türkei, USA, Bosnien Herzegowina und Serbien). Und desto hochwertiger ist das 5G Smartphone zum Tarif mit Bindung.

Zur Auswahl stehen 5G Tophandys von Apple, Samsung, vivo und Xiaomi.

Mehr auf drei.at/unlimited

Für Geschäftskunden: Business Unlimited mit wahlweise 24- oder 36 Monatsbindung oder Business SIM Unlimited.

Ab sofort inkludieren auch alle neuen Business Unlimited Handytarife unlimitierte 5G Daten. Die Tarife sind wahlweise mit 24- oder 36-Monatsbindung verfügbar. Mit der längeren Bindung reduziert sich die monatliche Grundgebühr und der Gerätepreis.

Der günstigste Business Unlimited S Tarif bietet unlimitierte Minuten und SMS in Österreich und in der EU, unlimitierte 5G Daten österreichweit, davon 26 GB in der EU, 150 Minuten und SMS aus Österreich in die EU, die Schweiz, Türkei, USA und Großbritannien, Feel Like Home Roaming in der Schweiz, Türkei, USA und Großbritannien sowie 500 MB Datenroaming in Bosnien Herzegowina und Serbien. Business Unlimited S kostet mit 24-Monatsbindung 22,90 Euro netto / Monat und mit 36-Monatsbindung 19,90 Euro netto/ Monat.*

Für alle unter 27: MyLife SIM inkl. 40 GB um nur 9,90 Euro/ Monat.*

Unbegrenztes 5G bieten auch die neuen MyLife L und XL Vertragstarife ab 19,90 Euro/ Monat. Und für alle unter 27, die sich nicht binden wollen, gibt es den neuen MyLife SIM Tarif mit 40 GB 4G Daten um günstige 9,90 Euro/ Monat. Wer MyLife nach Erreichung des 27. Lebensjahrs nicht aufgeben möchte, der behält den Tarif ganz einfach. Mehr auf drei.at/mylife

Zum vierten Mal in Folge schnellstes 5G Netz Österreichs.

Anfang dieses Jahres erhielt Drei zum vierten Mal in Folge den Ookla Speedtest Award™ für das schnellste 5G Netz des Landes. Ookla hat dafür 102.000 App-Geschwindigkeitstests von Österreichs Mobilfunkkunden ausgewertet. Mit einem Speed Score™ von 185,5 und einem Medianwert von 234,02 Megabit pro Sekunde (Mbps) erhielt das Drei Netz dabei erneut den Preis für das schnellste 5G Netz des Landes. Damit immer mehr Haushalte und Unternehmen davon profitieren können, läuft der größte Netzausbau in der Geschichte von Drei auf Hochtouren. Seit Ende letzten Jahres erreicht das Drei 5G Netz zwei Drittel der heimischen Haushalte. Mehr auf www.drei.at/5g

* Servicepauschale 27 Euro pro Jahr; 3 Euro URA pro Smartphone; Mindestvertragsdauer 24 Monate; 5G regional verfügbar. Details inkl. Geschwindigkeiten im konkreten Tarif auf drei.at/unlimited.

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division „3Scandinavia & Austria“ Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 866 Mio. Euro. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Nach dem ersten, echten, zusammenhängenden 5G Netz Österreichs im Juni 2019 in Linz startete Drei im September 2022 den kommerziellen Betrieb von Österreichs erstem 5G Standalone Netz. Mit den neuen Fix-Tarifen bietet der Komplettanbieter Mobilfunk-Internet erstmals mit Bandbreitengarantie an. Im Jänner 2023 erhielt das Unternehmen zum vierten Mal in Folge den Ookla Speedtest AwardTM für das schnellste 5G Netz des Landes. Mehr auf www.drei.at

