Athonet, Crosscall und Qualcomm schließen sich zusammen, um den digitalen Wandel in der öffentlichen Sicherheit mit B68-Band zu beschleunigen

Bolzano Vicentino, Italien, 3. März 2023 (ots/PRNewswire) - Ein ganzheitliches Ökosystem, das Regierungen und Organisationen dabei hilft, das Beste aus Frequenzen zu machen - dank kompletter mobiler Lösungen

Immer mehr Regierungen in Europa durchlaufen eine digitale Transformation in ihren öffentlichen Sicherheitsbehörden. Band 68 ist eine dedizierte Frequenz, die zur Unterstützung des Notfallmanagements und anderer Anwendungsfälle der öffentlichen Sicherheit mit kritischer privater mobiler Funkkommunikation (PMR) genutzt werden kann.

Trotz der Bandverfügbarkeit ist das volle Potenzial noch nicht ausgeschöpft. Ein herstellerübergreifender Produktansatz kann dazu beitragen, die anspruchsvollen Anforderungen dieser Anwendungsfälle zu erfüllen und die digitale Transformation der Behörden zu beschleunigen.

Durch die Kombination der unternehmenskritischen tragbaren Lösungen von Athonet mit den robusten Smartphones und Tablets von Crosscall, die IoT-Lösungen von Qualcomm Technologies Inc. nutzen, kann Athonet ein ganzheitliches Angebot für dieses Band realisieren - vom Netzwerk bis zum Endbenutzergerät.

Dank dieser Zusammenarbeit können öffentliche Sicherheitsbehörden eine komplette tragbare taktische Lösung mit voller Nutzung des Bands 68 für verschiedene wichtige PMR-Kommunikationen nutzen. Ermöglicht wird dieses Angebot durch den Athonet Tactical Backpack ATB-68, den Athonet Tactical Cube ATC-68, das ferngesteuerte Lautsprechermikrofon Crosscall X-COMM, den Knochenschall-Kopfhörer Crosscall X-VIBES und das Smartphone Crosscall CORE-Z5, das mit dem Qualcomm® QCM6490 SoC arbeitet.

Während des Mobile World Congress in Barcelona wird Athonet den Athonet Tactical Backpack ATB-68 in Halle 5, Stand 5J65 präsentieren.

"Mit dem Athonet Tactical Backpack ATB-68 und dem Athonet Tactical Cube ATC-68 sind wir in der Lage, tragbare taktische Lösungen zu garantieren, die das Ergebnis jahrelanger Forschung und ständiger Verbesserung unserer Lösungen sind. Wir arbeiten seit Jahren mit Organisationen, Ministerien und Sicherheitsdiensten zusammen, um ihre Bedürfnisse in Bezug auf Kommunikations- und Konnektivitätssysteme zu erfüllen, und diese Lösung ist ein wichtiger Meilenstein, sowohl für uns als auch für unsere Kunden.

"Die Zusammenarbeit mit Qualcomm Technologies und Crosscall war von grundlegender Bedeutung für die Definition dieser Lösung, und wir sind sicher, dass schon in naher Zukunft neue Produkte und Dienste aus dieser gemeinsamen Arbeit hervorgehen werden, die den ständig wachsenden Anforderungen der öffentlichen Sicherheit und der kritischen PMR-Kommunikation gerecht werden", sagte Massimiliano Gianesin, Director, Special Projects, Athonet.

"Crosscall unterstützt die öffentliche Sicherheit mit Geräten, die für den Einsatz in allen Umgebungen konzipiert sind und alle wichtigen Kommunikationsanforderungen erfüllen. Wir haben Lösungen entwickelt, zu denen Terminals, aber auch ein ganzes System von hochtechnischem Zubehör gehören, das mit dem Hochgeschwindigkeitsnetz 4G/5G arbeitet, und die es uns ermöglichen, den Sektor der öffentlichen Sicherheit bei der anstehenden Umstellung der Nutzung zu begleiten.

"Die Zusammenarbeit mit Qualcomm Technologies und die Integration des Qualcomm QCM6490-Prozessors in unser neuestes Smartphone, das CORE-Z5, ist eine echte Innovation im Dienste dieses Wandels: Es ist das erste Smartphone, das mit Band 68 kompatibel ist. Die Zusammenarbeit mit Athonet und Qualcomm Technologies ermöglicht es uns, eine Komplettlösung anzubieten, die den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen der Welt der kritischen Kommunikation gerecht wird", sagte Denis Thayanithy, Director, Solution Engineering & Global Partnership, Crosscall.

„Qualcomm Technologies trägt dazu bei, die digitale Transformation von Branchen voranzutreiben und intelligentere IoT-Geräte zu ermöglichen, und die öffentliche Sicherheit ist keine Ausnahme", sagte Sebastiano Di Filippo, Senior Director, Business Development, Qualcomm Europe, Inc. „Es ist spannend zu sehen, dass Athonet und Crosscall die Verfügbarkeit von Band 68 mit dem CORE-Z5 nutzen, um kritische PMR-Kommunikation zu liefern. Der CORE-Z5 wird von Qualcomm QCM6490 betrieben und profitiert von den Premium-Funktionen des Prozessors, einschließlich 5G, WiFi-6E und Band 68-Konnektivitätskompatibilität sowie leistungsstarker KI und Rechenleistung auf dem Gerät. Dieses wachsende Produktökosystem wird dazu beitragen, neue Anwendungsfälle in der öffentlichen Sicherheit anzugehen".

Qualcomm Markenprodukte sind Produkte der Qualcomm Technologies, Inc. und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Patentierte Qualcomm-Technologien sind von Qualcomm Incorporated lizenziert.

Qualcomm ist eine Handelsmarke oder eingetragene Handelsmarke von Qualcomm Incorporated.

Informationen

zu Athonet: Athonet ist ein führender Anbieter von privater Mobilfunknetzwerktechnologie, der Unternehmen und Kommunikationsdienstleistern einen mobilen Kern zur Verbindung von Anwendungen, Geräten und Funkgeräten bereitstellt. Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung bei der Bereitstellung von 4G/5G mobilen Kernlösungen für Kunden und Partner in allen Regionen der Welt unterstützt Athonet Schlüsselbranchen, in denen Netzwerksteuerung, Mobilität, Sicherheit, Leistung und Kosten für Geschäftsergebnisse wichtig sind. Erfahren Sie mehr www.athonet.com.

Informationen zu Crosscall

Crosscall, der Erfinder der robusten Mobiltelefonie, bietet wasserdichte, widerstandsfähige und langlebige Handys und Smartphones an. Das Unternehmen wurde von Cyril Vidal 2009 ins Leben gerufen, um auf spezifische Bedürfnisse und Verwendungen zu reagieren, mit denen er selbst konfrontiert war und für die es keine spezielle Ausrüstung gab. Die Marke entwirft daher Modelle, die perfekt an die unwirtlichen und unvorhersehbaren Umgebungen angepasst sind, denen Sportler und Profis im Einsatz begegnen (Wasser, Regen, Wind, Feuchtigkeit, Staub, Stöße...), sowie eine Reihe von Hochleistungszubehör. Crosscall verfügt über umfassendes Fachwissen im Bereich der missions- und unternehmensrelevanten Kommunikation und bietet Lösungen, die sowohl für öffentliche als auch für private Sicherheitsakteure perfekt geeignet sind. Mit mehr als 3,5 Millionen verkauften Einheiten, einem Umsatz von 134,3 Mio. € und bereits mehr als 20.000 Verkaufsstellen entwickelt sich das französische Unternehmen mit Sitz in Aix-en-Provence ständig weiter, indem es seine in Frankreich und im Ausland für ihre Qualität und Originalität anerkannten Produkte verbessert.

Informationen zu Qualcomm

Qualcomm ermöglicht eine Welt, in der jeder und alles intelligent vernetzt werden kann. Unsere einheitliche Technologie-Roadmap ermöglicht es uns, die Technologien, die die mobile Revolution eingeleitet haben - einschließlich fortschrittlicher Konnektivität, hochleistungsfähiger, stromsparender Rechenleistung, geräteinterner Intelligenz und mehr - effizient auf die nächste Generation vernetzter intelligenter Geräte in allen Branchen zu skalieren. Die Innovationen von Qualcomm und unsere Snapdragon-Plattformfamilie werden dazu beitragen, die Konvergenz der Cloud zu ermöglichen, Branchen zu transformieren, die digitale Wirtschaft zu beschleunigen und die Art und Weise, wie wir die Welt erleben, zum Wohle der Allgemeinheit zu revolutionieren.

Qualcomm Incorporated umfasst unser Lizenzierungsgeschäft, QTL, und den größten Teil unseres Patentportfolios. Qualcomm Technologies, Inc., eine Tochtergesellschaft von Qualcomm Incorporated, betreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Wesentlichen alle unsere Engineering-, Forschungs- und Entwicklungsfunktionen und im Wesentlichen alle unsere Produkt- und Dienstleistungsgeschäfte, einschließlich unseres Halbleitergeschäfts QCT. Snapdragon und Produkte der Marke Qualcomm sind Produkte von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften. Patentierte Qualcomm-Technologien sind von Qualcomm Incorporated lizenziert.

Foto – ht tps://mma.prnewswire.com/media/2013396/Athonet_Crosscall_Qualcomm.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1799298/Log o_Athonet.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/athonet-crosscall-und-qualcomm-schlieWen-sich-zusammen-um-den-digitalen-wandel-in-der-offentlichen-sicherheit-mit-b68-band-zu-beschleunigen-301761886.html

Rückfragen & Kontakt:

Kris Kozamchak,

214-536-1098,

kris @ chanancommunications.com