Erdbebenkatastrophe: Hagleitner spendet Händedesinfektionsmittel und Untersuchungshandschuhe – Wert: 80.000,– Euro

Österreichs Innenministerium koordiniert die Hilfsmaßnahme, die Europäische Kommission trägt einen Großteil der Transportkosten

Zell am See/Wien/Brüssel (OTS) - Händedesinfektionsmittel in 5.670 Halbliter-Flaschen, außerdem 81.000 Stück Untersuchungshandschuhe: Österreichs Hygienespezialist Hagleitner widmet diese Spende den Erdbebenopfern im türkisch-syrischen Grenzgebiet, 80.000,– Euro ist die Ware in Summe wert.

Hilferuf an Brüssel

Die betroffenen Länder haben in Brüssel um Unterstützung ersucht und angeregt, den Zivilschutz-Mechanismus der Europäischen Union zu aktivieren. Ressortzuständig in Österreich ist das Innenministerium, das internationale Maßnahmen zur Katastrophenhilfe koordiniert; seinem Aufruf folgt Hagleitner mit dieser Spende.

Die Entscheidung von Hagleitner

„Medizinische Noteinsätze sind im Erdbebengebiet nach wie vor an der Tagesordnung, jeder davon soll sicher verlaufen – Hygiene bildet die Basis dafür.“ So kommentiert Stefanie Hagleitner die Entscheidung, Ware im Wert von 80.000,– Euro zu stiften; im Familienunternehmen verantwortet Stefanie das Produktmanagement.

Luftfracht in die Türkei

Das Innenministerium hat die Hilfsgüter übernommen, als Luftfracht sollen sie weiter in die Türkei gelangen. Das Innenministerium wickelt also auch den Transport ab, welchen die Europäische Kommission zu 75 Prozent kofinanziert.

Liefertermin

Das Händedesinfektionsmittel sowie die Schutzhandschuhe sollen ihr Ziel so rasch wie möglich erreichen, voraussichtlich am 7. März 2023 werden sie den Zivilschutzbehörden in Adana übergeben (Türkei).

Hagleitner

Hagleitner gestaltet Hygiene: Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Kosmetik – dazu Spender, Dosiergeräte und Apps. Die Ware entsteht in Österreich, und zwar in Zell am See. Hier hat Hagleitner den Muttersitz; hier wird geforscht, entwickelt und produziert. Zugleich betreibt das Unternehmen Beratungs-, Verkaufs-, Logistik- und Ausbildungsstätten, so agiert es an 27 Standorten in zwölf europäischen Ländern. In 66 Ländern weltweit sind Erzeugnisse ferner über Partner verfügbar.

Was Hagleitner bietet, zielt auf Betriebe und öffentliche Institutionen ab; direkt an Privatkunden richtet sich die Marke hagi.

1.314 Menschen beschäftigt Hagleitner insgesamt; 133,3 Millionen Euro Umsatz hat die Firmengruppe von April 2021 bis März 2022 erreicht, der Exportanteil macht hiervon 43,3 Prozent aus – so die Zahlen aus dem zweiten Pandemiejahr.

Familie

Hagleitner Hygiene gibt es seit 1971, dabei ist das Unternehmen fest in Familienhand. Hans Georg Hagleitner hat es 1988 von den Eltern übernommen und führt die Geschäfte seither. Hans Georgs Töchter Katharina und Stefanie wirken 2023 tatkräftig im Management mit: Katharina steuert die Aktivitäten in Italien und lenkt zahlreiche Vertriebsagenden, Stefanie leitet das Produktmanagement und verantwortet die Konsumentenmarke hagi.

