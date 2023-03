Medienpräsenz im Februar: Kaiser führt regionales Politik-Ranking an

Auswertung der Medienpräsenz der Landespolitiker:innen Kärntens durch APA-Comm – Gruber und Angerer auf den Plätzen 2 und 3

Wien (OTS) - Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) ist im Februar 2023 der medial präsenteste Politiker Kärntens. Das geht aus der Kärnten-Ausgabe des APA-Comm Politik-Rankings hervor, das die Berichterstattung 15 österreichischer Tageszeitungen analysiert. Auf den Plätzen 2 und 3 folgen Landesrat Martin Gruber (ÖVP, 166 Beiträge) und Landesparteiobmann Erwin Angerer (FPÖ, 148 Beiträge), die beide ihre Medienpräsenz im Vergleich zum Vormonat mehr als verdoppeln. Auf den weiteren Plätzen: Parteichef Gerhard Köfer (Team Kärnten, Platz 4) mit 110 Beiträgen sowie Landesparteivorsitzende Olga Voglauer (Die Grünen, Platz 5) mit 81 Beiträgen. NEOS-Spitzenkandidat Janos Juvan erreicht im Februar mit 63 Beiträgen den sechsten Platz.

Landeshauptmann Peter Kaiser führt das Politik-Ranking für Kärnten mit 380 Beiträgen deutlich an. Beiträge zur Führungsdebatte in der Bundes-SPÖ dominieren dabei das mediale Aufkommen rund um Kaiser.

Hohe Zugewinne für Angerer

Einen deutlichen Satz nach vorn im regionalen APA-Comm Politik-Ranking erreicht FPÖ-Landesparteiobmann Erwin Angerer (Platz 3). Im Vergleich zur Vorperiode verbucht Angerer einen Beitragszuwachs von 208 Prozent und rückt aktuell in die Top-3 der medial sichtbarsten Landespolitiker:innen in Kärnten auf. In der Wahlberichterstattung ist Angerer u.a. mit seiner Diskussion über einen „Freistaat Kärnten“ präsent.

43,6 Prozent aller Beiträge mit SPÖ-Bezug

Mit Blick auf die Parteien weist die SPÖ die meiste mediale Aufmerksamkeit auf. Mit 573 Beiträgen erzielt die stärkste Kraft in Kärnten einen Anteil von 43,6 Prozent an der parteipolitischen Medienöffentlichkeit. Dahinter reihen sich die ÖVP mit 18,0 Prozent und die FPÖ mit 14,5 Prozent ein. Insgesamt entfallen knapp 76 Prozent aller Nennungen auf die drei präsentesten Parteien.

Olga Voglauer sichtbarste Landespolitikerin

Die präsenteste Landespolitikerin im regionalen APA-Comm Politik-Ranking ist Olga Voglauer (Die Grünen). Mit 81 Beiträgen belegt sie – wie im Vormonat – den fünften Platz. Gemeinsam mit Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ, Rang 8) sind aktuell zwei Frauen in den Top-10 des Kärntner Politik-Rankings vertreten.

Hinweis: Dieser Text wurde von APA-Comm mit Hilfe von strukturierten Daten teil-automatisiert erstellt. Grundlage des Rankings ist die Beitragsanzahl mit namentlicher Erwähnung von Kärtner Politikerinnen und Politikern in 15 österreichischen Tageszeitungen für den Zeitraum von 1. bis 28. Februar 2023.

