ÖGB NÖ wächst weiter – Zahl der Mitglieder 2022 klar gestiegen

ÖGB NÖ Vorsitzender Markus Wieser: „Wir sind verlässlicher und starker Partner!“

St. Pölten (OTS) - Die Zahl der Mitglieder des ÖGB Niederösterreich ist auch 2022 wieder klar gestiegen, besonderer Zuwachs ist bei den Frauen zu verzeichnen.

Die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder in Niederösterreich ist 2022 auf 226.744 angewachsen. 1.630 Menschen sind 2022 Teil der Gewerkschaftsbewegung geworden, das ist ein Anstieg um 0,7%.

Besonders deutlich ist der Anteil der weiblichen Gewerkschaftsmitglieder gewachsen. Der Prozentsatz der Frauen in der Gewerkschaft ist von 2017 bis 2022 von 35,4% auf 36,9% gestiegen, das ist ein Plus von knapp 3.900 Frauen.

ÖGB NÖ Vorsitzender Markus Wieser freut sich über die Anerkennung durch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer: „Dass wir in allen vergangenen Jahren – bis auf das Coronakrisenjahr 2020- immer weiter angewachsen sind, zeigt, dass der ÖGB NÖ ein verlässlicher und starker Partner für die Menschen ist. Wir sind für euch da – immer, in guten und in schlechten Zeiten!“

Wieser verweist auf den stetigen Einsatz des ÖGB NÖ: „Wir haben gute KV-Verhandlungen geführt. Damit die Menschen von ihrer Arbeit leben können. Wir haben mit der „Preise runter“ Kampagne und unserer großen Demonstration in St. Pölten auf die Nöte der Menschen in Zeiten der Teuerung aufmerksam gemacht und bereits viel erreicht.“ Mit der Strompreisbremse sei auch die Regierung der ÖGB-Forderung in weiten Teilen gefolgt.

„Wir bleiben dran!“, verspricht der ÖGB NÖ Vorsitzender. „Gemeinsam sind wir stark und wir freuen uns über jedes neue Mitglied, das die Gewerkschaftsbewegung unterstützen will.“

