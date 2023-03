80.449 neue Mitglieder: ÖGB wird jünger, weiblicher und stärker

Neue Mitgliederzahlen bestätigen historisch höchsten Frauenanteil und die Gewerkschaftsbewegung als verlässlichen Partner für immer mehr Menschen

Wien (OTS) - Unser Einsatz lohnt sich, der ÖGB wächst - das bestätigen die neuen Mitgliederzahlen. „Mehr als 80.000 Arbeitnehmer:innen und Lehrlinge sind 2022 dem ÖGB beigetreten“, freut sich ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian. Damit wachsen ÖGB und Gewerkschaften kräftig und zählen insgesamt 1.199.856 Mitglieder.

Der Anstieg der Mitgliederzahlen ist ein gutes und wichtiges Zeichen, betont Katzian: „Gerade in Zeiten wie diesen, wo eine Herausforderung die nächste jagt, braucht es starke Gewerkschaften, die sich für eine faire Arbeitswelt und gute Einkommen einsetzen.“

Die neuen Mitgliederzahlen zeigen: Vor allem bei Frauen und jungen Arbeitnehmer:innen punktet die Gewerkschaftsbewegung. Im vergangenen Jahr haben sich mehr als 8.000 Menschen unter 19 Jahren dem ÖGB angeschlossen, zudem war der Frauenanteil 2022 mit 37,1 Prozent der höchste in der Geschichte der Gewerkschaftsbewegung.

Der Anstieg der Mitglieder sei auch ein ganz klares Signal an all jene, die vermuten, die Gewerkschaftsbewegung verliere an Bedeutung: „Ganz im Gegenteil“, sagt Katzian: „Wir werden stärker und beweisen, dass wir auch in Krisenzeiten ein verlässlicher Partner für ArbeitnehmerInnen sind. Wir werden bei unserem Einsatz für faire Arbeitsbedingungen und gerechte Löhne und Gehälter nicht nachlassen.”

Detaillierte Informationen zu den Mitgliederzahlen 2022: www.oegb.at



