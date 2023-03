OP-Roboter: Hacker und Binder laden zur Präsentation im Technischen Museum

Wien (OTS) - Der OP-Roboter da Vinci Xi liefert Präzision auf höchstem Niveau. Der Wiener Gesundheitsverbund stattet seine Kliniken mit dem roboter-assistierten OP-System aus, um auch in Zukunft für die Wiener*innen am Puls der Zeit zu sein. Am 16.3. wird der da Vinci Xi präsentiert und MedienvertreterInnen haben die Gelegenheit, diesen selbst auszuprobieren.

Gesundheitsstadtrat Peter Hacker

Michael Binder, Medizinischer Direktor des Wiener Gesundheitsverbunds

Martin Marszalek, Vorstand der Urologie und Andrologie der Klinik Donaustadt

Leonie Rosa de Pauli, Chirurgin an der Urologie und Andrologie der Klinik Donaustadt

laden MedienvertreterInnen ins Technische Museum Wien ein.

Bitte merken Sie vor:

Donnerstag, 16. März 2023, 10.30 Uhr

Technisches Museum Wien, Mariahilfer Str. 212, 1140 Wien

Um Anmeldung bis 9. März 2023 wird gebeten: presse@gesundheitsverbund.at



Rückfragen & Kontakt:

Birgit Wachet

Mediensprecherin Wiener Gesundheitsverbund

+43 1 40409- 60533

E-Mail: birgit.wachet @ gesundheitsverbund.at