New Work, Transformation und Agilität

Neue Herausforderungen in der Personalentwicklung.

Nicht nur unsere Gesellschaft im Ganzen verändert sich, auch die Arbeitswelt nimmt teils völlig neue Formen an und tut es selbstverständlich mit ihr. Gerade in der Agentur- und Medienwelt muss das Thema Personal- und Organisationsentwicklung daher neu gedacht werden. Moderne Personalentwicklung in Zeiten von New Work, Transformation und Agilität steht also vor ganz neuen Herausforderungen.

Christian Flesch PE-Profi, Akademieleiter und Autor des Buches „Zukunftsorientierte Personalentwicklung“ spricht mit MedienManager Herausgeber Otto Koller über sein neues Buch und erklärt, wie der neuen Arbeitswelt mit einer werteorientierten Lernkultur begegnet werden kann.

Radio SOL: sozial – ökologisch – lokal



Das Radio für die Seele - GOOD NEWS * GOOD SOUND * GOOD LIFE



RADIO SOL steht für nachhaltige, unabhängige positive Information und Bildung. Im Gespräch mit MedienManager Herausgeber Otto Koller verrät Gerhard Pellegrini, seines Zeichens Gründer und Geschäftsführer von RADIO SOL, welche Vision hinter dem Privatradiosender steht.

Ein Sender, der die Menschen mit positiven und motivierenden Informationen erreichen möchte und seine Hörer durch 24 Stunden Nonstop-Programm und Live-Shows unterhält und vor allem entspannen möchte.

Radio SOL achtet dabei ganz besonders auf „Konstruktiven Journalismus“ ohne „Mord-und-Totschlag“ Nachrichten. Was die Musikauswahl anbelangt, so schätzen die Hörer:innen von RADIO SOL das á la carte Musik-Programm. Soul – Oldies – Lounge Musik. Ein generationsverbindendes Good Feeling Musikformat, das dazu beiträgt den Tag zu erhellen.

SEO Webinar # 16 - Google Ads Partner



In diesem Webinar erklärt SEO-Experte Michael Kohlfürst wie sich mit Google Ads Partnern die eigene Marketingstrategie ausbauen lässt.



Google Partner helfen mit ihren Google Ads-Fachkenntnissen dabei, sich von der breiten Masse abzuheben und den Kampagnenerfolg zu steigern. Welche Gründe dafür sprechen einen Google Ads Partner zu wählen und worauf dabei geachtet werden soll, erfahren Sie in diesem Webinar, das auch auf Bing Ads und Facebook Ads anwendbar ist.

Fluktuation.



Ein teures und immer öfter existenzbedrohendes Thema



Im Interview mit dem Berliner Trainer, Coach und Buchautor Volker Nürnberg geht es um das Thema Employee Experience bzw. EX-Design. Ein Themenkomplex, der in Medienunternehmen und bei werbenden Unternehmen zu einem immer wichtigeren Hebel für Zufriedenheit und Motivation von Mitarbeitenden wird.

Volker Nürnberg beschreibt in seinem Buch die Grundlagen und Methoden von EX-Design und zeigt anhand inspirierender Erfolgsgeschichten, wie sich Unternehmen nicht nur technologisch, sondern vor allem kulturell weiterentwickeln und ihre Haltung gegenüber Mitarbeitenden verändert haben.



Im Gespräch mit MedienManager Herausgeber Otto Koller erklärt er zum einen welche Ziele mit Hilfe von EX-Design erreicht werden können und zum anderen wer sich mit dem Thema EX-Design befassen sollte.

Ein Thema an dem, in Zeiten von Fachkräftemangel und hoher Fluktuation, kaum jemand vorbeikommt.

Privatradio - Radio Werbung erreicht auch Ihre Zielgruppe



Andrea Heidrich - Geschäftsführerin der RIG - Radio Innovations GmbH - belegt im Gespräch mit MM Herausgeber Otto Koller, wie “Radiowerbung“ in Verbindung mit „Privatradio“ bei seinen HörerInnen wirkt.

Zudem erfahren sie wie der Audio-Analyzer das Nutzungsverhalten der HörerInnen, in Verbindung mit den Privatradios misst und erlebbar macht. Die Zahlen aus dem 4. Quartal 2022 sprechen dabei für sich. Die österreichischen Privatradios konnten lt. dieser Studie knapp 22. Mio. Sessions, die länger als 60 Sekunden andauern, generieren.

Ein Ergebnis, das ganz klar vor Augen führt, dass „Radio“ das perfekte Werbemedium ist. Auch ein Blick auf die Privatradio-Werbetarife zeigt, warum man sich auch als Klein- und Mittelstandsunternehmen mit dem Thema Radiowerbung befassen sollte.

Erfolgreiche Mitarbeitergewinnung durch liverecruiting

In diesem Interview geht es um ein für viele Unternehmen überaus brisantes Thema: um das Gewinnen der richtigen Mitarbeiter:innen.



Im Gespräch mit Martin Distl seines Zeichens Managing Director von [m] STUDIO, einer Unit der GroupM Austria und zudem gerne gesehener Stammgast der MedienManager Redaktion und Thomas Kenyeri dem Gründer und Geschäftsführer der KESCH Event & Promotion GmbH, geht es um eine neue und erfolgversprechende Art, um an perfekte, qualifizierte Mitarbeiter:innen zu kommen!

Konkret: Heutzutage qualifizierte und vor allem interessierte Mitarbeiter zu finden, stellt oft eine Herausforderung dar. Man muss umdenken und den Bewerbern zeigen, wieso sie sich gerade bei dir bewerben sollten. Langweilige Stellenanzeigen oder Werbungen reichen da nicht mehr aus.

SEO-Webinare – Anleitung zur Suchmaschinenoptimierung

Der Online Marketing Experte Michael Kohlfürst im Gespräch mit Otto Koller von MedienManager. Themen der Videos sind Suchmaschinenoptimierung SEO, bezahlte Werbeanzeigen wie Google Ads sowie Social Media uvm.

