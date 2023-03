MWC 2023: Huawei veranstaltet Pressekonferenz über Innovation im Industrieszenario und KMU-Geschäftsstrategien

Barcelona, Spanien, 3. März 2023 (ots/PRNewswire) - Während des Mobile World Congress (MWC) 2023 hielt Huawei Enterprise BG unter dem Motto „Leading Digital Infrastructure for New Value Together" (Führende digitale Infrastruktur für neue gemeinsame Werte) eine Pressekonferenz ab und kündigte seine Geschäftsstrategien an, um kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bei der Digitalisierung zu unterstützen. Es waren mehr als 100 Journalisten aus der ganzen Welt eingeladen, um darüber zu sprechen, wie man sich durch den Einsatz innovativer Maßnahmen wie digitale Infrastruktur, digitale Transformation und kohlenstoffarme Entwicklung intensiver mit den Trendszenarien der Branche auseinandersetzen kann.

Schnelles Wachstum von Huawei Enterprise Business, wodurch die Welt digitaler wird

Bob Chen, Vizepräsident von Huawei Enterprise BG, erwähnte, dass der Umsatz von Huawei im Jahr 2022 voraussichtlich CNY636,9 Milliarden erreichen wird und dass das Wirtschaftsunternehmen weiterhin schnell wächst. Huawei Enterprise BG engagiert sich für die Erleichterung der digitalen Transformation für Branchen wie Finanzen, Regierung, Transport und Energie. Bisher hat das Unternehmen mehr als 100 Lösungen für eine Vielzahl von Branchen-Szenarien entwickelt.

In der Finanzbranche hat Huawei mit Kunden und Partnern zusammengearbeitet, um Finanzinstitutionen beim Aufbau nachhaltiger digitaler Ökosysteme zu unterstützen. Jason Cao, CEO von Huawei Global Digital Finance, betonte, dass mobile und intelligente Finanzdienstleistungen immer beliebter werden und die Kernbereiche hochdigitalisiert sind. Huawei ist bestrebt, die Technologieanwendung in sechs Bereichen zu beschleunigen. Dazu gehören der Übergang von Transaktionen zu digitalem Engagement, die Entwicklung von Cloud-nativen Anwendungen und Daten, die Weiterentwicklung der Infrastruktur zu MEGA, die Industrialisierung von Daten und KI-Applikationen, die Verbesserung der Echtzeit-Datenanalyse und der Übergang zu einem hochmodernen KI-Gehirn. Auf diese Weise helfen wir Finanzkunden, Änderungen zu beschleunigen, die Produktivität innovativ zu steigern, die Produktivität sichtbar zu machen und die Entwicklung künftig zu beschleunigen.

Im Hinblick auf die öffentlichen Dienstleistungen nutzt Huawei ICTs, um die öffentlichen Dienstleistungen angenehmer und effizienter zu gestalten. Hong-Eng Koh, globaler Vorsitzender von Public Services und Industriewissenschaftler von Huawei Enterprise BG, hob hervor, dass Huawei smarte Lösungen für das Gesundheitswesen in vier Bereichen bietet: rein optische medizinische Bildgebung, die intelligente Station, digitale Pathologie und IKT-Infrastruktur im Gesundheitswesen. Diese Lösungen ermöglichen es Patienten, angenehmere medizinische Dienstleistungen zu erhalten und gleichzeitig unterstützt dies das medizinische Personal dabei, ihre Gesamteffizienz zu verbessern, eine hochwertige Behandlung und ein effizientes Management zu realisieren.

Die Strategie von Huawei zur Unterstützung von KMU beim digitalen Wandel.

KMU spielen eine wichtige Rolle in Wirtschaft und Gesellschaft! Während der Pressekonferenz gab Bob Chen, Vizepräsident von Huawei Enterprise BG, die globalen KMU-Geschäftsstrategien von Huawei und seine Absicht bekannt, die Investitionen in den SME-Markt zu erhöhen, um Partner zum Unternehmenserfolg zu bewegen. Huawei hat sich dazu verpflichtet, Partner bei der Systematisierung von Nahtlos-Fähigkeiten in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Marketing, Vertrieb, Versorgung und Dienstleistungen zu unterstützen und sich den folgenden Bemühungen in Bezug auf Organisation, Kanal und IT-Ausstattung verpflichtet:

Organisation: Huawei hat Organisationen gegründet, die für das globale Handels- und Vertriebsgeschäft zuständig sind, darunter sechs F&E-Teams für Vertriebsprodukte, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Rechenzentrum, Sicherheit, optisches Netzwerk, Branchenbewusstsein, intelligente Zusammenarbeit und Speicherung, um sicherzustellen, dass alle F&E-Ressourcen vorhanden sind.

Kanal: Huawei hat sein Vertriebssystem weiter optimiert, um Partner und Integratoren auf dem kommerziellen Markt sowie Vertriebshändler und Ingenieurdienstleistungen im Vertriebsmarkt besser zu unterstützen.

IT-Ausstattung: Huawei wird die Investition in die digitalen Tools und Plattformen von Partnern verstärken, einschließlich des Angebots zentralisierter digitaler Plattformen (sowohl mit PC als auch Mobilgeräten), um das Online-Marketing, den Handel und die Dienstleistungen von Partnern zu unterstützen.

Im Jahr 2023 wird Huawei weiterhin mit Partnern zusammenarbeiten, um weitere SME-Kunden dabei zu unterstützen, einen digitalen Wandel durchzuführen und damit Geschäftserfolge zu erzielen.

Aggregation des Partner-Ökosystems und Steigerung der Investitionen zur Förderung des „Huawei Empower Program"

Haijun Xiao, Präsident der Abteilung Global Partner Development and Sales von Huawei Enterprise BG, betonte, dass das BG die Investitionen in gemeinsame Marktausweitung, Aktivierung und Marketing mit Partnern erhöht hat. Huawei verfolgt damit ihr Ziel, leistungsfähigere Partner zu leiten und zu ermutigen, Kunden dabei zu helfen, digitalen Erfolg zu erzielen.

Das „Huawei Empower Program" hat bedeutende Fortschritte bei der Lösungsentwicklung und der Befähigung und dem Aufbau von Talent-Ökosystemen gemacht.

In Zukunft wird Huawei weiterhin mit Partnern zusammenarbeiten, um kundenorientiert zu bleiben, das Engagement von Branchenszenarien zu vertiefen und auf wechselnde Anforderungen mit Innovation zu reagieren. Es wird Kunden beim digitalen Wandel unterstützen und die Digitalisierung unter KMUs beschleunigen, um eine vernetzte und intelligentere Welt zu schaffen.

Rückfragen & Kontakt:

Medienanfragen:

Medienanfragen richten Sie bitte an hwebgcomms @ huawei.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2012405/image_986294_75328428.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mwc-2023-huawei-veranstaltet-pressekonferenz-uber-innovation-im-industrieszenario-und-kmu-geschaftsstrategien-301761745.html