Yang Chaobin von Huawei: Kontinuierliche Innovationen führen in das digitale Zeitalter

Barcelona, Spanien, 2. März 2023 (ots/PRNewswire) - Auf dem Gipfeltreffen „5 G Innovation Leads the Future of Digital Intelligence", der von China Unicom auf dem Mobile World Congress (MWC) 2023 in Barcelona abgehalten wurde, hielt Yang Chaobin, Senior Vice President und President of ICT Products & Solutions bei Huawei, eine Grundsatzrede mit dem Titel „Kontinuierliche Innovationen führen in das digitale Zeitalter (Continuous Innovations Leading All Digital Ära)."

5 G entwickelt sich schnell und führt die Welt in ein intelligentes Zeitalter. „China Unicom und Huawei haben in den letzten vier Jahren durch technische Innovationen einen wichtigen Meilenstein nach dem anderen erreicht," kommentierte Yang in seiner Rede.

Auf dem toC-Markt haben der skalierte Einsatz von 3.5 GHz Massive MIMO und die Einführung der innovativen ELAA-Technologie (Extrem Large Antenna Array) China Unicom Beijing in die Lage versetzt, hochwertige 5 G-Netze aufzubauen, die hervorragende Erfahrungen liefern. Auf dem toB-Markt haben China Unicom und Huawei gemeinsam mehr als 3.000 private Netzwerkprojekte umgesetzt. Sie haben Schneider beim Aufbau der weltweit ersten kommerziellen flexiblen Produktionslinie auf Basis von 5 G und SPS unterstützt und EA Automation bei der erstmaligen Verifizierung des 5 G-Advanced URLLC-basierten Benchmark-Projekts unterstützt, das eine E2E-Latenz von 4 ms und eine Zuverlässigkeit von 99,999 % unterstützen soll. Damit kann die 5 G-Digitalisierung tief in die Kernproduktion vordringen. Auf dem toH-Markt weitet sich FTTR Gigabit in jeder Ecke der Haushalte aus und hat in einem Jahr fast 1 Million neuer China Unicom-Nutzer angezogen und damit allgegenwärtige Gigabit-Erfahrungen in das digitale Leben aller Haushalte gebracht.

Yang glaubt, dass 5.5 G, F5.5G und Net5.5G in der bevorstehenden 5.5 G-Ära die Netzwerkinfrastruktur erheblich verbessern und die Netzwerkleistung 10-fach steigern werden. Infolgedessen werden Downlink-Geschwindigkeiten von 10 Gbit/s, Uplink-Spitzengeschwindigkeiten von 1 Gbit/s und Latenzzeiten im Millisekundenbereich sowie kostengünstige 100 Milliarden IoT-Verbindungen Realität werden. Dies wird der Branche dabei helfen, verschiedene Dienstleistungsbedürfnisse zu befriedigen und eine neue Vision für die Branche zu eröffnen.

„Endlose Innovationen für eine bessere Zukunft", sagte Yang gegen Ende seiner Rede. „Vor diesem Hintergrund wird Huawei weiterhin mit Partnern aus der Industrie zusammenarbeiten, um im digitalen Zeitalter Innovationen zu entwickeln, um das 5 G-Wachstum zu beschleunigen. Indem wir einen neuen Weg in Richtung 5.5 G einschlagen, werden wir mehr zum Wandel der Industrien und zum florierenden Wachstum der digitalen Wirtschaft beitragen."

