Korrektur: Polizei-Hubschrauber unterstützten Löscharbeiten bei Schilfbrand

Schilfbrand in Winden am See im Burgenland gelöscht – Drei Polizeihubschrauber im Einsatz – Innenminister dankt eingesetzten Kräften

Wien (OTS) - Korrekturhinweis: Insgesamt waren drei Polizei-Hubschrauber im Einsatz, nicht fünf wie zuvor fälschlicherweise geschrieben.

Bei einem Schilfbrand in Winden am See im Burgenland unterstützten bei der Brandbekämpfung seit gestern, 1. März 2023, insgesamt drei Hubschrauber der Flugpolizei des Innenministeriums. „Ich danke den Piloten und Hubschrauberbesatzungen der Polizei und des Bundesheeres sowie allen eingesetzten Kräften der Feuerwehr. Dank ihrer Hilfe und der professionellen Zusammenarbeit aller Kräfte konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden“, sagte Innenminister Gerhard Karner.

Gestern zwei, heute drei Polizei-Hubschrauber im Einsatz

Am 1. März wurden von zwei Polizei-Hubschraubern der Flugeinsatzstelle Wien bei rund sechs Flugstunden 40.000 Liter Löschwasser abgeworfen. Seit den frühen Morgenstunden des heutigen Tages standen drei Polizei-Hubschrauber im Löscheinsatz. Auch Hubschrauber des Bundesheeres unterstützten bei der Brandbekämpfung. Um 11 Uhr, nach rund 24 Stunden, hieß es „Brand aus“.

