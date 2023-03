Europas 50.000ster Ford Mustang Mach-E an Kunden aus Deutschland ausgeliefert (FOTO)

Wien (ots) - Ford hat heute den europaweit 50.000sten Ford Mustang Mach-E an einen Kunden in Deutschland ausgeliefert. Patrick Schenzler, Ford-Direktor Pkw für die DACH-Märkte: Für uns als Unternehmen, aber auch für unsere Ford-Händlerbetriebe, ist die Auslieferung des 50.000sten Mustang Mach-E ein Meilenstein auf unserem gemeinsamen Weg in eine elektrifizierte Zukunft. Noch in diesem Jahr bringt Ford in Europa eine weitere vollelektrische Baureihe auf den Markt. Sie wird in Köln gebaut werden".

Autohaus Ebbert GmbH in Gütersloh übergibt das Jubiläumsfahrzeug, einen Ford Mustang Mach Mach-E GT in der Lackierung "Absolute Black", an eine Familie aus Warendorf (Nordrhein-Westfalen)

Der Ford Mustang Mach-E GT ist ein vollelektrisches, 5-türiges Crossover-SUV mit serienmäßigem Allradantrieb und einer Reichweite von 490 Kilometer

Ford geht bei der Elektromobilität "all-in" und sieht seine Zukunft elektrisch

Beim Jubiläums-Mustang Mach-E handelt es sich um die 358 kW (487 PS) starke GT-Variante in der Farbe "Absolute Black" mit serienmäßiger Extended Range-Batterie und Allradantrieb. Das Fahrzeug entwickelt ein Drehmoment von 860 Nm. Die Reichweite beträgt 490 Kilometer nach WLTP.

Mustang Mach-E ist ein vollelektrisches, 5-türiges Crossover-SUV

Der Ford Mustang Mach-E ist ein vollelektrisches, 5-türiges Crossover-SUV, das in zwei Batteriegrößen (Standard Range und Extended Range) sowie wahlweise mit Heck- oder Allradantrieb angeboten wird. Das Leistungsspektrum der Ford Mustang Mach-E-Baureihe reicht von 198 kW (269 PS) bis zur Version des "Jubiläumskunden", einem Ford Mustang Mach-E GT mit 358 kW (487 PS). Je nach Batterie-Pack beträgt die WLTP-Reichweite zwischen 400 und 600 Kilometer. Die ersten Kundenfahrzeuge wurden in Europa im Mai 2021 ausgeliefert. Der Mustang Mach-E wird in einem Ford-Werk in Mexiko produziert und für die europäischen Kunden per Schiff ins Zentrallager nach Antwerpen (Belgien) transportiert.

Ford geht bei der Elektromobilität "all in"

Ford geht bei der Elektromobilität "all-in" und sieht seine Zukunft elektrisch. Der Zeitplan sieht für Europa so aus:

Ab 2026 wird Ford in jeder Pkw-Baureihe mindestens ein Plug-in oder ein vollelektrisches Modell im Angebot haben.

Ab 2030 wird das Pkw-Angebot sogar nur noch aus rein elektrisch angetriebenen Fahrzeugen bestehen.

Ähnlich ehrgeizig sind die Elektrifizierungsziele für den Nutzfahrzeugbereich: Ab 2024 will Ford in Europa alle Nutzfahrzeuge entweder als vollelektrische Modellversionen oder mit Plug-In-Hybrid-Antrieb anbieten. Ab 2030 sollen elektrifizierte Varianten dann bereits zwei Drittel der europäischen Ford-Nutzfahrzeug-Verkaufszahlen ausmachen.

Insgesamt werden all diese Aktivitäten den globalen Plan unterstützen, die CO2-Emissionen deutlich zu reduzieren und global bis 2050 CO2-Neutralität für alle Teile des Konzerns zu erreichen. Innerhalb von Ford hat Ford Europa eine Vorreiterrolle übernommen. Bereits 2035 will Ford of Europe "'Zero-Emissions" für alle Fahrzeugverkäufe und CO2-Neutralität für alle Standorte sowie Logistik und Zulieferer erreichen.

Link auf Bilder

Über diesen Link sind Bilder vom Mustang Mach-E abrufbar:

http://mustang-Mach-E.fordpresskits.com

Rückfragen & Kontakt:

Ing. Christian Wotypka

Ford Motor Company (Austria) GmbH

+43 (0)5 06581-300

cwotypka @ ford.com