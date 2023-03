Huawei und Partner zeigen wie Technologie digitale Integration und Nachhaltigkeit ermöglicht auf dem MWC Barcelona 2023

Barcelona, Spanien, 2. März 2023 (ots/PRNewswire) - Nach dem Start der TECH4ALL-Initiative auf dem Mobile World Congress (MWC) Barcelona vor vier Jahren haben Huawei und seine Partner bei einem Medien-Roundtable am ersten Tag des MWC Barcelona 2023 die neuesten Erkenntnisse und Praktiken darüber ausgetauscht, wie Technologie digitale Integration und Nachhaltigkeit ermöglicht.

"All unsere Bemühungen im Rahmen der TECH4ALL-Initiative wären nicht möglich gewesen, wenn wir nicht auf Technologie und Partnerschaften als Schlüsselkomponenten zurückgegriffen hätten", sagte Jeffrey Zhou, President von ICT Marketing bei Huawei, in seiner Eröffnungsrede. "Seit dem Start von TECH4ALL haben weltweit mehr als 600 Schulen, über 220.000 K12-Lehrer und -Schüler in abgelegenen Gebieten, arbeitslose Jugendliche, Frauen und ältere Menschen sowie 46 Naturschutzgebiete von dem TECH4ALL-Programm profitiert. Auch in Zukunft werden wir gemeinsam mit unseren globalen Partnern innovativ sein und Technologien nutzen, um eine integrativere und nachhaltigere digitale Welt für alle zu schaffen."

Am Ende seiner Rede gab Zhou offiziell den Startschuss für die Sonderpublikation TECH4ALL Digital Inclusion, in der die verschiedenen Visionen, Strategien und bewährten Verfahren globaler Experten und Partner in 15 Beiträgen in drei Abschnitten vorgestellt werden: Einblicke, Technologie im Fokus und Fallstudien. Die Sonderveröffentlichung steht ab sofort auf der Huawei TECH4ALL-Website zur Ansicht und zum Herunterladen bereit.

Außerdem erkundeten Vertreter der UNESCO und der globalen NGO Close the Gap am Roundtable, wie die Technologie dazu beiträgt, die digitale Transformation der Bildung voranzutreiben und die digitalen Fähigkeiten zu verbessern, insbesondere für unterversorgte Gruppen in abgelegenen und ländlichen Gebieten. Dazu gehören die Bereitstellung von Konnektivität, die Erweiterung digitaler Kenntnisse und Fähigkeiten und die Unterstützung von STEAM-Lehrplänen durch Projekte wie Technology-enabled Open Schools for All, DigiSchool und DigiTruck.

"Digitale offene Schulmodelle sind Ausdruck der digitalen Transformation der Schulbildung. Es ist ein offener Ansatz, um die Schulsysteme neu zu erfinden und sicherzustellen, dass die Schulbildung, einschließlich des Wissenserwerbs, der Entwicklung von Fähigkeiten, der Förderung von Werten und der sozialen Fürsorge, sowohl in normalen als auch in Notsituationen gewährleistet ist", sagte Dr. Fengchun Miao, Leiter des Referats für Technologie und Künstliche Intelligenz im Bildungswesen der UNESCO. "Das Projekt UNESCO-Huawei project Technology-enabled Open Schools for All hat bahnbrechende Auswirkungen auf den Aufbau und das Testen von digitalen offenen Schulen in afrikanischen Ländern. Das Projekt erreicht direkt mehr als 20.000 Schüler und mehr als 1 Million Lehrer in Ghana, Äthiopien und Ägypten".

Der TECH4ALL-Partner Close the Gap beschrieb den Wert des DigiTrucks bei der Bereitstellung kostenloser digitaler Schulungen für abgelegene Gemeinden in Afrika.

"Wir haben uns mit Huawei zusammengetan, um DigiTrucks in Afrika zu entwickeln und in ländlichen und stadtnahen Gemeinden einzusetzen, die speziell darauf ausgerichtet sind, die jungen Menschen in diesen Gemeinden auf die digitalen Arbeitsplätze der Zukunft vorzubereiten", sagte Ngosa Mupela, Business and Investment Manager bei Close the Gap.

Im Rahmen der TECH4ALL-Initiative ermöglicht die Technologie auch die nachhaltige Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen und den Schutz der biologischen Vielfalt. Arno Cimadom vom Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel in Österreich untersuchte die zentrale Rolle der Technologie bei der Erhaltung von Feuchtgebieten, einschließlich des Schutzes der biologischen Vielfalt und der Untersuchung der Auswirkungen des Klimawandels auf Ökosysteme.

"Dank der neuen von Huawei und seinen Partnern bereitgestellten Technologie sind wir nun erstmals in der Lage, rund um die Uhr, das ganze Jahr über, gleichzeitig an mehr als 60 Standorten Geräuschdaten zu sammeln und diese mithilfe von KI-Modellen zu analysieren, die von Rainforest Connection bereitgestellt werden. Das macht Forschung und Management in schwer zugänglichen Feuchtgebieten effizienter und ermöglicht neue Untersuchungen", sagt Arno Cimadom, Vertreter des Nationalparks Neusiedler See-Seewinkel.

Neben dem Medien-Roundtable können sich die Besucher am Huawei TECH4ALL-Stand auf dem MWC Barcelona 2023 über die neuesten Fortschritte bei den im Rahmen der Initiative laufenden Projekten informieren und erfahren, welche entscheidende Rolle Technologie und Partnerschaften bei der Förderung von Inklusion und Nachhaltigkeit spielen können.

Informationen zu Huawei TECH4ALL

TECH4ALL ist die langfristige Initiative und der Aktionsplan von Huawei zur digitalen Integration. Mit Hilfe innovativer Technologien und Partnerschaften wurde TECH4ALL entwickelt, um Integration und Nachhaltigkeit in der digitalen Welt zu fördern.

Weitere Informationen finden Sie auf der Huawei TECH4ALL-Website unter https://www.huawei.com/en/tech4all

Folgen Sie uns auf Twitter unter https://twitter.com/HUAWEI_TECH4ALL

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2012770/Huawei_partners_hold_TECH4ALL_media_roundtable_Day_1_MWC_Barcelona.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2012771/Click_link_download_Digital_Inclusion_special_publication.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2012772/image3.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-und-partner-zeigen-wie-technologie-digitale-integration-und-nachhaltigkeit-ermoglicht-auf-dem-mwc-barcelona-2023-301760946.html

Rückfragen & Kontakt:

chris.chencong @ huawei.com