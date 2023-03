Zwei B Corporations, Sweep und 3Degrees, schließen sich zusammen, um Unternehmen dabei zu unterstützen, eine glaubwürdige Klimastrategie zu entwickeln, die geschäftlich sinnvoll ist

San Francisco, 2. März 2023 (ots/PRNewswire) - Die Partnerschaft wird Unternehmen in die Lage versetzen, CO2-Einblicke zu erhalten, damit sie auf ihren Betrieb und ihre Wertschöpfungskettenemissionen reagieren und gleichzeitig die Marktanforderungen erfüllen können.

Zum Auftakt des B-Corp- Monats schließen sich Sweep, die führende Plattform für Kohlenstoffmanagement und -reduzierung, und 3Degrees, ein führendes Unternehmen für globale Klimalösungen, zusammen, um Unternehmen dabei zu unterstützen, sinnvolle Emissionsreduzierungen effektiv umzusetzen, die mit ihren Klima- und Geschäftszielen in Einklang stehen.

Mit Sweep können Unternehmen Kohlenstoffdaten in Echtzeit messen und verfolgen, Reduzierungsziele festlegen und Dekarbonisierungsinitiativen simulieren – während sie alle Stakeholder einbinden, die zu ihrer globalen Präsenz beitragen. Die fachkundigen Beratungsdienste von 3Degrees helfen Unternehmen bei der nahtlosen Einführung in die Plattform, der Entwicklung von Aktionsplänen zur Emissionsreduzierung und beim Zugriff auf Tools für erneuerbare Energien und Dekarbonisierung, um sofort ihren globalen Betrieb und ihre Wertschöpfungskettenemissionen anzugehen.

„Unternehmen, insbesondere solche mit einem großen Portfolio an internationalen Vermögenswerten oder Einrichtungen, werden sich zunehmend der Notwendigkeit bewusst, eine standardisierte Klimatechnologie-Lösung zu übernehmen", bemerkte Scott Martin, Vice President und Head of Global Commercial Business bei 3Degrees. „Partnerschaften wie diese ermöglichen es Unternehmen, wertvolle Erkenntnisse aus Emissionsdaten zu erschließen, umfassende Reduzierungspläne zu erstellen und Lösungen zu implementieren, die zu sinnvollen Emissionsreduzierungen führen."

3Degrees hilft Unternehmen dabei, Ziele für erneuerbare Energien und Dekarbonisierung zu erreichen. Das Team verfügt über fundierte Fachkenntnisse in den Bereichen Nachhaltigkeitsberatung, Umweltmärkte, Entwicklung von Projekten für erneuerbare Energien und Kohlenstoff, Lösungen für die Dekarbonisierung des Verkehrssektors und Programme für erneuerbare Energien von Versorgungsunternehmen. Gemeinsam mit ihren Kunden, zu denen globale Fortune-500-Unternehmen gehören, entwickeln und implementieren sie kreative Lösungen, die Umweltintegrität gewährleisten und geschäftlich sinnvoll sind.

„Unsere Partnerschaft mit 3Degrees zeigt die Kraft der Zusammenarbeit bei der Beschleunigung von Klimaschutzmaßnahmen. Mit einer Softwareplattform und Beratungsexpertise können Unternehmen ihr Kohlenstoffmanagement optimieren und eine Klimastrategie entwickeln, die mit ihren Geschäftszielen, den Anforderungen der Branche und den Anforderungen der digitalen Transformation in Einklang steht. So können wir gemeinsam einen entscheidenden Beitrag leisten und die sektorübergreifende Dekarbonisierung vorantreiben ", so Rachel Delacour, CEO und Gründerin von Sweep.

Die Ankündigung folgt auf die Markteinführung von Sweep for Supply Chain, einer Lösung, die Unternehmen bei der Bewältigung von Lieferkettenemissionen unterstützen soll. Sie hilft Unternehmen dabei, Daten von ihren Lieferanten effizient zu sammeln, um einen vollständigen Überblick über ihre indirekten Scope-3-Emissionen zu erhalten – und diese Daten zu nutzen, um Risiken und Chancen im Zusammenhang mit der Lieferkette zu identifizieren. Weitere Informationen

Informationen zu Sweep:

Sweep hilft Unternehmen, ihre Kohlenstoffemissionen zu verfolgen und auf sie zu reagieren, damit sie Forever Companies werden können. Dank der datengesteuerten Plattform können Sie Ihre CO2-Bilanz leicht verstehen, verwalten und reduzieren. Leistungsstarke Kollaborationsfunktionen und benutzerorientiertes Design ermöglichen es Ihren Mitarbeitern und Ihrer gesamten Wertschöpfungskette, ein saubereres Geschäft zu entwickeln. Die Plattform verfügt außerdem über einen integrierten Marktplatz, der es Ihnen ermöglicht, zu spannenden Projekten zur Reduzierung und Beseitigung von Kohlenstoffemissionen auf der ganzen Welt beizutragen. Und da sich all Ihre Daten an einem Ort befinden, bietet die Analyse tiefgreifende Einblicke in Ihre Fortschritte und automatische Berichterstattung an Ihre Interessengruppen.

Sweep ist ein B-Corp-Unternehmen und Mitglied der Carbon Pricing Leadership Coalition der Weltbank und der International Emissions Trading Association (IETA). Bringen Sie Ihre Lieferkettenemissionen auf Kurs, besuchen Sie sweep.net

Informationen zu 3Degrees:

3Degrees, eine Certified B Corporation, ermöglicht es Unternehmen und ihren Kunden, dringende Maßnahmen zum Thema Klimawandel zu ergreifen. Wir helfen Unternehmen auf der ganzen Welt, Ziele für erneuerbare Energien und Dekarbonisierung zu erreichen, indem wir mit globalen Fortune-500-Unternehmen, Versorgungsunternehmen und anderen Organisationen zusammenarbeiten, die sich dem Kampf gegen den Klimawandel anschließen möchten. Das 3Degrees-Team verfügt über fundierte Fachkenntnisse in den Bereichen Nachhaltigkeitsberatung, Umweltmärkte, Entwicklung von Projekten für erneuerbare Energien und Kohlenstoff, Lösungen für die Dekarbonisierung des Verkehrssektors und Programme für erneuerbare Energien von Versorgungsunternehmen. Gemeinsam mit unseren Kunden hilft 3Degrees, kreative Lösungen zu entwickeln und zu implementieren, die Umweltintegrität gewährleisten und geschäftlich sinnvoll sind. Erfahren Sie mehr, besuchen Sie uns auf 3Degrees.com oder folgen Sie uns unter LinkedIn und Twitter.

