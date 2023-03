Converge gibt das Datum des Calls zu den Finanzergebnissen des vierten Quartals und des Geschäftsjahres 2022 bekannt

Toronto, Ontario, Kanada und Gatineau, Québec, Kanada, 02. März 2023 (ots/PRNewswire) - Converge Technology Solutions Corp. („Converge" oder das „Unternehmen") (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF) freut sich, bekannt zu geben, dass es am Mittwoch, den 15. März 2023 nach Börsenschluss seine Finanzergebnisse für das gesamte Geschäftsjahr und für den Dreimonatszeitraum zum 31. Dezember 2022 veröffentlichen wird. Anschließend hält das Unternehmen am Donnerstag, den 16. März 2023, um 8:00 Uhr EST einen Call ab, welcher von Thomas Volk, Vorstandsvorsitzender, Shaun Maine, Group Chief Executive Officer, Richard Lecoutre, Chief Financial Officer und Greg Berard, Global President und Chief Executive Officer, geleitet wird. Im Anschluss an das Unternehmens-Update findet eine Frage- und Antwortrunde statt.

Informationen zum Call: Datum: Donnerstag, 16. März 2023

Zeit: 08:00 Uhr EST (14:00 Uhr CET)

Teilnehmer-Link zum Webcast: Webcast Link - https://app.webinar.net/KZ5EdX0d7Yn

Details zur Einwahl der Teilnehmer mit Support durch einen Operator: Bestätigungs-Nr.: 72210906 Toronto: 416-764-8609

Gebührenfrei in Nordamerika: 888-390-0605

Internationale gebührenfreie Rufnummern: Deutschland: 08007240293

Irland: 1800939111

Spanien: 900834776

Schweiz: 0800312635

Großbritannien: 08006522435

Registrieren Sie sich unter https://emportal.ink/3k71T12 und geben Sie Ihre Telefonnummer ein, um einen sofortigen automatischen Rückruf ohne Support durch einen Operator zu erhalten.

Wiedergabe der Aufzeichnung: Webcast Link - https://app.webinar.net/KZ5EdX0d7Yn

Toronto: 416-764-8677

Gebührenfrei in Nordamerika: 1-888-390-0541

Replay-Code: 210906 #

Ablaufdatum: 23. März 2023

Bitte verbinden Sie sich mindestens 15 Minuten vor dem Call, damit Sie genug Zeit haben, die für den Zugang zum Webcast erforderliche Software herunterzuladen. Ein Live-Audio-Webcast, die entsprechende Präsentation sowie eine Aufzeichnung des Calls werden auf der Website des Unternehmens unter https://convergetp.com/investor-relations/ veröffentlicht.

Über Converge

Converge Technology Solutions Corp. ist ein Anbieter von softwarebasierten IT- und Cloud-Lösungen, der sich auf die Bereitstellung von branchenführenden Lösungen und Dienstleistungen konzentriert. Der weltweite Lösungsansatz von Converge bietet fortschrittliche Lösungen zu Analytik, Anwendungsmodernisierung, Cloud, Cybersicherheit, digitaler Infrastruktur und digitalen Arbeitsplätzen für Kunden aus verschiedenen Branchen. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei diesen Lösungen mit Beratungs-, Implementierungs- und Managed-Services-Fachwissen über alle wichtigen IT-Anbieter auf dem Markt hinweg. Dieser vielseitige Ansatz ermöglicht es Converge, die einzigartigen wirtschaftlichen und technologischen Anforderungen aller Kunden im öffentlichen und privaten Sektor zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter convergetp.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Converge Technology Solutions Corp., E-Mail: investors @ convergetp.com, Telefon: 416-360-1495

