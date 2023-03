HABANOS, S.A. ÜBERREICHT BOLÍVAR NEUE GOLDMEDAILLE AM MITTWOCHABEND DES HABANO-FESTIVALS

Havanna, 2. März 2023 (ots/PRNewswire) - – Bolívar New Gold Medal wird in einer speziellen Schachtel mit 10 Habanos präsentiert, die ausschließlich im Franchise-Netz von La Casa del Habano erhältlich sein wird.

– Der Abend war auch eine Hommage an das erfolgreiche Franchise-Netz von La Casa del Habano, das bereits 157 Niederlassungen in der ganzen Welt zählt und ein Maßstab für den Fachhandel für Habano-Liebhaber ist.

Gestern fand im Protokollsaal von El Laguito eine Cocktailparty statt, die die Halbzeit dieser Ausgabe des Festivals markierte und niemanden gleichgültig ließ. Der Abend hieß rund 700 Gäste willkommen und würdigte eine der legendärsten Marken von Habanos, S.A.: die Bolívar, die auf eine mehr als 120-jährige Geschichte zurückblicken kann.. Der Name der Marke ist eine Hommage an den venezolanischen Führer Simón Bolívar, den Befreier eines Großteils Südamerikas und eine der großen Persönlichkeiten des 19. Jahrhunderts.

Einer der Höhepunkte des Abends war die Präsentation der Bolivar New Gold Medal Vitola (48 Ringmaß x 165 mm Länge), die in einer speziellen Schachtel mit 10 Habanos geliefert wird. Die Vitola wird exklusiv über das Franchise-Netz von La Casa del Habano vertrieben, einem Projekt, das 1990 mit dem Ziel ins Leben gerufen wurde, allen Habano-Liebhabern Exklusivität, den besten Service und das beste Produkterlebnis zu bieten, und das derzeit 157 Niederlassungen auf der ganzen Welt umfasst.

In den Worten von José María López Inchaurbe, Vice President of Development von Habanos, „Ein so besonderer Abend ist der perfekte Rahmen, um eine unserer geschichtsträchtigsten Marken zu würdigen, die vollständig von Hand und mit Longfiller hergestellt wird und auf eine 121-jährige Geschichte zurückblicken kann: unsere Marke Bolívar. Ich möchte auch allen Franchisenehmern, Vertriebspartnern und dem Management von La Casa del Habano für ihre Arbeit und ihre Bemühungen danken, die alle Erwartungen übertroffen haben, selbst inmitten der Unsicherheit der Pandemie."

Das neue Gold Medal bringt eine Vitola zurück, die auf den 1960ern stammt, 50 % in Goldfolie eingewickelt, die auch zu den berühmtesten Sammlerstücken Habanos gehört. Ihr erdiges Aroma ist unübertroffen, und sie kann ihren charakteristischen Geschmack jahrzehntelang beibehalten. La Casa del Habano war der andere Protagonisten des Abends. Dieses Netz von Fachgeschäften wurde mit dem Ziel geschaffen, den Verbrauchern das Produkt in einer exklusiven Umgebung und unter optimalen Bedingungen für die Aufbewahrung und Präsentation des Produkts zu anzubieten, und es ist immer der beste Ort, um eine fachkundige Beratung für den Kauf von Habanos zu erhalten.

Die Feier umfasste auch eine Barkeeper-Show und eine Flyboard-Performance sowie Live-Konzerte mit kubanischer und afrokubanischer Musik von Brenda Navarrete, Trio Jazz Oliver Valdez, Jóvenes clásicos del Son und Maria Victoria. Das Abschlusskonzert wurde von Arnaldo y su Talismán gegeben.

